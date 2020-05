Perú llega a pico del brote de COVID-19 tras nuevo récord diario

(Bloomberg) -- El brote de coronavirus en Perú está llegando a su nivel máximo tras establecer un récord diario de 4.200 casos nuevos, dijo el presidente, Martín Vizcarra.

Vizcarra indicó que los estudios realizados por el gobierno e investigadores independientes en Perú y en el extranjero sugieren que la propagación del mortal virus comenzará a disminuir, después de infectar a más de 76.000 personas, la mayor cantidad en América Latina después de Brasil.

“Ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento de descenso”, dijo en un evento televisado en Lima.

El país ha luchado para frenar la propagación del virus incluso después de implementar algunas de las medidas de contención más drásticas de la región hace más de ocho semanas, deteniendo aproximadamente dos tercios de la actividad económica.

Según el Gobierno, los mercados de alimentos frescos, donde la mayoría de los peruanos hacen sus compras, son la razón principal de la rápida propagación del virus. Casi 80% de los vendedores en el principal mercado de frutas de Lima dieron positivo al virus el miércoles. Vizcarra indicó que el Gobierno está tomando medidas para mejorar los estándares de higiene y reducir las multitudes en los mercados, que suman más de 2.000 en todo el país.

