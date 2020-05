México comenzará a reabrir su economía el 18 de mayo

(Bloomberg) -- Los sectores de producción de automóviles, construcción y minería de México reanudarán sus actividades el 18 de mayo, informó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, durante una conferencia de prensa el miércoles.

De pie junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, Márquez dijo que cerca de 300 municipios sin casos de virus reabrirán a partir del 18 de mayo, y aquellos con casos más altos lo harán a principios de junio.

Nota Original:Mexico to Start Reopening Economy, Including Autos, on May 18

