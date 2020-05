Médicos peruanos protestan por falta de equipos de seguridad

Lima, 13 Mayo 2020 (AFP) - Médicos y enfermeras protestaron este miércoles en varias ciudades de Perú para denunciar la falta de implementos de seguridad en los hospitales en medio de la emergencia por el coronavirus, que ha matado a más de 30 trabajadores de la salud."Queremos un cambio de autoridades de EsSalud (seguro social) y ministerio (de Salud) porque han demostrado incapacidad de gestiones para manejar los recursos de los hospitales", dijo a la prensa el médico Santiago Vinces."El Covid está diseminado en el hospital y ya hay muchos trabajadores infectados", agregó durante una protesta frente a un hospital de Lima.Perú es el segundo país de América Latina con más contagiados con Covid-19, detrás de Brasil, y los médicos protestaron para exigir la renuncia del ministro de Salud, Víctor Zamora, así como de la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli.Además, las relaciones entre Zamora y Molinelli son tirantes desde el inicio de la emergencia. Desavenencias sobre la estrategia que aplica el ministro son la raíz del enfrentamiento, pero también hay aparentemente diferencias políticas previas entre ellos.En el hospital Guillermo Almenera de Lima, doctores, enfermeras, tecnólogos, químicos farmacéuticos y otros funcionarios salieron a la calle para exigir materiales de protección personal eficientes contra el contagio del virus.Con delantales blancos y celestes y con carteles en los que se leía: "Queremos equipos de protección de calidad" y "Como salvar la vida si no te importa la mía", los médicos protestaron manteniendo distancia entre ellos.Perú superó el martes la barrera de los 2.000 muertos por coronavirus, que ha contagiado a más de 72.000 personas en el país, y es el cuarto en número de muertos en Latinoamérica, después de Brasil, México y Ecuador.Tras atender en hospitales, 635 médicos y 1.200 enfermeras peruanas contrajeron el virus. De ellos, han fallecido 20 médicos y 12 paramédicos. - "Lucha desigual" - En la región selvática de Loreto, donde nace el río Amazonas, han muerto 11 médicos y hay 180 funcionarios de salud contagiados.Por ello, galenos y paramédicos bloquearon las calles de la ciudad de Iquitos, la cabecera regional, portando un ataúd de madera, para exigir recursos al gobierno de Martín Vizcarra."Estamos en una lucha desigual, sin armas ante la Covid-19. No hay oxígeno, infraestructura, medicinas, ni camas. ¡Escuche la voz del pueblo de Loreto, señor Vizcarra!", dijo a la radio RPP el médico Enrique Sicchar desde Iquitos.En Loreto se han reportado más de 1.900 casos de Covid-19, con 82 fallecidos."Exigimos que nuestro gobernador solicite ayuda internacional, que vengan médicos de países hermanos", dijo Sicchar.Por su parte, el líder de los médicos de la región norteña de Piura, Arnaldo Vite, dijo que los hospitales de esa zona fronteriza con Ecuador se encuentran colapsados y no hay oxígeno para atender a pacientes con coronavirus."La situación es crítica. Queremos que el gobierno declare a Piura zona de desastre", dijo Vite al canal N de televisión."El hospital (regional) está colapsado, no hay oxígeno ni otros implementos necesarios para la atención", indicó el médico.Otras protestas similares se realizaron en las regiones norteñas de La Libertad y Lambayeque, donde la situación en los hospitales también es crítica, según los galenos. cm/fj/gfe