GM reabriría lucrativa planta mexicana la próxima semana

(Bloomberg) -- General Motors Co. se está preparando para reanudar la construcción de vehículos en México incluso la próxima semana, después de que el Gobierno aprobara reinicios de fábricas, según personas familiarizadas con el asunto, lo que posiciona al fabricante de automóviles para reponer los bajos inventarios de sus lucrativas camionetas.

La reapertura de las instalaciones de fabricación en América del Norte es importante para los tres fabricantes de automóviles con sede en Detroit y las marcas extranjeras que producen vehículos en EE.UU. Los fabricantes de automóviles confían en México para piezas críticas, y GM y Fiat Chrysler Automobiles NV fabrican allí camionetas que generan una gran parte de las ganancias de las dos compañías.

Las tres plantas de ensamblaje de vehículos mexicanas de GM, incluida una fábrica de camiones de tamaño completo en Silao, en el centro de México, podrían comenzar a funcionar la próxima semana en cumplimiento de las condiciones establecidas por el Gobierno mexicano, dijeron personas con conocimiento del asunto, quienes pidieron no ser identificadas porque la compañía aún no ha anunciado sus planes.

Reiniciar la producción de camionetas en México sería un gran impulso para GM. El fabricante de automóviles planeaba aumentar la producción de sus nuevas camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra el otoño pasado, pero se vio obligado a detener la producción durante una huelga de 40 días en EE.UU. Luego, justo cuando el impulso de ventas y el inventario se acumulaban a principios de este año, la pandemia de COVID-19 golpeó y obligó a GM a cerrar la producción norteamericana a mediados de marzo.

GM también opera plantas de ensamblaje en San Luis Potosí, que hace pequeños crossovers como el Chevrolet Equinox, y Ramos Arizpe, donde se fabrican todoterreno de tamaño mediano como el Chevy Blazer.

El miércoles, el consejo general de salud de México agregó la fabricación de automóviles, la construcción y la minería a su lista de actividades esenciales, permitiendo a esos tres sectores reanudar las operaciones a partir del 18 de mayo si cumplen con ciertos protocolos de seguridad para sus trabajadores. GM cree que sus plantas cumplen con esos estándares y ha compartido sus prácticas con proveedores locales, dijo una de las personas.

Muchos fabricantes de automóviles se beneficiarán del levantamiento de las suspensiones de producción del país, ya que alrededor del 80% de los arneses de cableado utilizados en vehículos fabricados en EE.UU. cruzan la frontera con México, según el Centro de Investigación Automotriz de Ann Arbor, Michigan.

Nota Original:GM to Reopen Cash-Cow Mexican Pickup Plant as Soon as Next Week

©2020 Bloomberg L.P.