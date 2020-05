Exlíder del Sinn Fein Gerry Adams gana recurso contra condenas de los años 1970

La justicia británica falló este miércoles a favor del exlíder del Sinn Fein -exbrazo político del IRA-, Gerry Adams, que había recurrido dos condenas de los años 1970 por intentos de fuga durante el conflicto en Irlanda del Norte.

El Tribunal Supremo dictaminó que la orden que llevó a su encarcelamiento era "inválida" y concluyó que Gerry Adams "no fue detenido legalmente".

"Fue condenado injustamente por los delitos de intento de fuga y sus condenas por estos delitos deben ser anuladas", dictaminó el Tribunal.

A principios de la década de 1970, la violencia desgarraba la provincia británica de Irlanda del Norte por los enfrentamientos entre republicanos mayoritariamente católicos y unionistas protestantes y la intervención de los militares británicos.

Adams fue encarcelado sin juicio, como lo permitían las medidas especiales tomadas por el gobierno británico para reprimir la incipiente revuelta. Trató de escapar dos veces, en diciembre de 1973 y julio de 1974, de la prisión de alta seguridad de Maze, cerca de Belfast, donde estaban encarcelados los paramilitares republicanos.

Condenado en 1975 por estas dos fugas fallidas, Adams no apeló en ese momento. Pero sí lo hizo 40 años más tarde apoyándose en nuevos elementos contenidos en documentos gubernamentales recientemente desclasificados, que establecen que esas medidas especiales no fueron firmadas por la autoridad correspondientes.

"No me arrepiento de mi encarcelamiento, excepto por el tiempo que estuve separado de mi familia. Sin embargo, no estábamos solos", dijo, afirmando haber estado encarcelado en compañía de "muchas personas notables, resistentes e inspiradoras".

"La detención, como todas las medidas coercitivas, fracasó", añadió.

Instó al gobierno del Reino Unido a "identificar e informar a otros detenidos cuyo encarcelamiento también puede haber sido ilegal".

Entre 1971 y 1975, casi 2.000 personas, en su mayoría republicanos, fueron encarceladas sin juicio, según la Universidad del Ulster. Esta política, considerada por algunos como una violación de las libertades civiles, es a menudo acusada de alimentar el derramamiento de sangre y el aumento del respaldo al IRA.

El conflicto norirlandés, que duró 30 años y dejó cerca de 3.500 muertos, terminó con los acuerdos de paz del Viernes Santo en 1998.

Adams renunció como líder del Sinn Fein en febrero de 2018, pero a la edad de 71 años sigue siendo considerado una figura destacada en la lucha por la reunificación de Irlanda.

