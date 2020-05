EEUU recibiría primero vacuna de Sanofi para Covid, dice líder

(Bloomberg) -- Los estadounidenses probablemente recibirán la vacuna para Covid-19 antes que el resto del mundo si el gigante farmacéutico francés logra desarrollar una con éxito.

Esto se debe a que EE.UU. fue el primer país en financiar la investigación de vacunas de Sanofi, señaló el responsable ejecutivo de la compañía, Paul Hudson, en una entrevista con Bloomberg News. Advirtió que Europa corre el riesgo de quedarse atrás a menos que intensifique los esfuerzos para buscar protección contra una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 290.000 personas en todo el mundo.

“El Gobierno de Estados Unidos tiene derecho al mayor pedido anticipado porque invirtió en asumir un riesgo”, dijo Hudson. Estados Unidos, que amplió la asociación para vacunas con la compañía en febrero, espera obtener las dosis primero ya que ha ayudado a desarrollar las dosis a un riesgo.

Sanofi es uno de los principales actores entre las numerosas compañías que buscan una vacuna, necesaria para volver a reanudar la actividad económica tras una caída en la producción como resultado de las medidas de aislamiento. Se ha asociado con un competidor en el Reino Unido, GlaxoSmithKline Plc, en el proyecto respaldado por Estados Unidos y dice que podría producir 600 millones de dosis al año, una capacidad que Hudson dijo que pretende duplicar.

Los Gobiernos de todo el mundo están apoyando campañas de financiación y esfuerzos de investigación. Algunos expertos de salud han advertido que la carrera podría dejar fuera a los países que no pueden pagar vacunas protectoras, exponiéndolos a muertes masivas y el impacto económico de nuevas olas del coronavirus.

“He estado haciendo campaña en Europa para decir que EE.UU. recibirá primero las vacunas”, dijo Hudson a través de un enlace de vídeo desde su casa en París. “Así será porque han invertido para tratar de proteger a su población, para reiniciar su economía”.

Nota Original:U.S. to Get Sanofi Covid Vaccine First If It Succeeds, CEO Says

