Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los comentarios de Fauci agravan los problemas de Trump; Powell habla de la situación económica, y el petróleo cotiza cerca de un máximo de cinco semanas antes de publicación de inventarios.

Distracción

Una apertura de la economía demasiado rápida podría resultar en una nueva ola de contagios de coronavirus, dijo Anthony Fauci ayer ante un comité del Senado. La advertencia va en contra de las medidas del presidente Donald Trump para una recuperación rápida de la economía. Ante los argumentos de la Corte Suprema sobre la publicación de su declaración de la renta y la caída del apoyo en las encuestas en estados clave, Trump responde con su táctica habitual: la distracción.

Powell

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará en un evento virtual con el Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington a las 9:00 am, hora de Nueva York, a medida que los responsables de políticas continúan buscando formas de contrarrestar el impacto de las medidas de aislamiento. Un tema destacado es el de las tasas negativas, sobre lo que Trump tuiteó con aprobación ayer. Powell ya ha ofrecido resistencia previamente. Los economistas esperan que continúe prefiriendo el estímulo a través del balance de la Fed y de los llamamientos a un mayor apoyo fiscal.

Datos del petróleo

El crudo se mantenía cerca de un máximo de cinco semanas esta mañana mientras los inversores esperan que los datos de inventarios de EE.UU. muestren la primera caída en el petróleo almacenado desde febrero. El responsable de la Agencia Internacional de Energía advirtió que la demanda del producto podría continuar por debajo de los niveles previos al coronavirus otro año. También hoy, la OPEP publica su informe mensual. Si bien el alza reciente en los precios ha sido bien recibida por Trump, la caída sigue siendo de casi un 60% en lo que va de año.

Mercados mixtos

La advertencia de Fauci y las terribles perspectivas económicas de los jefes regionales de la Fed arrastraron el índice S&P 500 en una caída de más del 2% ayer. La aversión al riesgo se disipó durante la sesión de Asia, y el índice MSCI Asia-Pacífico agregó un 0,2% en la jornada. En Europa, el Stoxx 600 había caído un 1,1% a las 5:50 am, y los valores bancarios eran los de peor desempeño después de más ganancias decepcionantes. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un pequeño repunte en la apertura del mercado, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,669% y el oro se mantenía sin cambios.

También hoy...

Los datos del índice de precios al productor (PPI) de EE.UU. para abril se publican a las 8:30 a.m. y se espera una mayor caída en territorio negativo en la cifra general. El Tesoro emite bonos a 30 años por US$22.000 millones más tarde, y se espera que las ventas de los títulos a 20 años se reinicien la próxima semana. El panel de la Cámara de Representantes sobre coronavirus celebra una sesión informativa a las 3:00 pm. Cisco Systems Inc. publica resultados, con lo que los inversores podrán ver el impacto de las medidas de aislamiento en sus ventas.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.