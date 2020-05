América Latina y el Caribe registran más de 400.000 casos de coronavirus

CentralEuropa avanza en el desconfinamiento y América Latina supera los 400.000 casos de coronavirus Por Toni CERDÀ, con Pol COSTA en París y las oficinas de AFP en el mundo =(Fotos+Infografía+Video)= Bruselas, 13 Mayo 2020 (AFP) - Europa seguía avanzando este miércoles en su progresivo y cauteloso desconfinamiento, frente a la pandemia de coronavirus, que ya dejó más de 292.000 muertos en el mundo, mientras América Latina y el Caribe superaron en las últimas horas los 400.000 casos.La Comisión Europea presenta este miércoles sus recomendaciones para una reapertura "gradual" y "sin discriminación" de las fronteras interiores de la Unión Europea (UE) y para poder hacer turismo con seguridad, una iniciativa que pretende salvar la lucrativa campaña estival."No va a ser un verano normal, pero si todos cumplimos con nuestra parte, no tendremos que enfrentarnos a un verano atrapados en casa o totalmente perdido para la industria del turismo", apuntó Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea.En el plan por fases previsto por Bruselas, la primera sería la actual, marcada por un cierre de las fronteras a los viajes "no esenciales". En la segunda, la Comisión propone levantar las restricciones entre países y regiones con una situación sanitaria similar y mejorando.La fase final conduciría al levantamiento de todos los controles fronterizos dentro del espacio de libre circulación europeo Schengen, para lo que Bruselas pide a los países tener en cuenta criterios sociales y económicos, así como sanitarios.El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya advirtió de que la "dependencia" del turismo, que representa más del 10% del PIB de la UE y casi el 12% del empleo, agravará el impacto económico del coronavirus en las economías de España, Italia y Grecia.Austria y Alemania ya anunciaron que prevén restablecer a partir del 15 de junio la libre circulación en su frontera común, cerrada desde mediados de marzo. Alemania apuntó que a partir de esa fecha prevé reabrir todas sus fronteras.En Francia y España se levantaron otras restricciones, después de semanas de confinamiento que han dejado a la población exhausta y a sus economías paralizadas.Una parte de los niños franceses pudieron volver a clase y algunas playas podrán abrir el próximo fin de semana para pasear o hacer deporte.En España muchas personas se sentían contentas de poder volver a los bares, con medidas estrictas de higiene y distanciamiento social. Sin embargo, las autoridades españolas decidieron el martes que las personas que lleguen desde el extranjero tendrán que someterse a una cuarentena de 14 días.- Advertencia en Estados Unidos - Frente a una catástrofe sanitaria mundial que dejó más de 292.000 muertos e infectó a más de 4,2 millones de personas, según un balance con fuentes oficiales, todos los países intentan buscar un equilibrio entre medidas sanitarias y reactivación de la economía, afectada por una crisis sin precedentes.En este sentido, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) prevé un impacto "masivo" del coronavirus en las economías de Europa central y oriental, con una caída del 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020.El jefe de inmunología de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, lanzó una advertencia el martes contra las potenciales consecuencias "muy graves" de una reactivación económica prematura en Estados Unidos, el país más afectado por el COVID-19, con más de 82.000 muertos.El balance diario volvió a aumentar en Estados Unidos el martes, con cerca de 1.900 muertos en 24 horas.Las autoridades sanitarias del condado de Los Angeles, la segunda mayor ciudad del país, dijeron que las medidas seguirían probablemente en vigor hasta el final del mes de julio, salvo si hay un "cambio espectacular".La propia Casa Blanca se ha visto afectada por la pandemia: el vicepresidente estadounidense Mike Pence decidió alejarse "unos días" del presidente Donald Trump después de que una de sus colaboradoras diera positivo. - Balance al alza en Brasil - En Brasil el balance aumenta día a día. El martes el país registró su peor cifra diaria, con 881 fallecidos por coronavirus y ya hay unos 12.400 muertos por la pandemia, según el ministerio de Sanidad.Brasil es ya el país más golpeado, con casi la mitad de los contagios de América Latina y el Caribe, que el miércoles superó los 400.000 casos confirmados.En total, en el mundo hay 4,4 millones de casos confirmados del nuevo coronavirus aunque las cifras reales son probablemente muy superiores.El segundo país con más casos de América Latina es Perú (más de 72.000 contagios y más de 2.000 fallecidos), al que le sigue México, el tercer país con más casos (38.324) pero el segundo con más muertos (3.926).El Consejo de Salubridad General mexicano, la máxima autoridad sanitaria del país, decidió el levantamiento progresivo del confinamiento, autorizando nuevas actividades como la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte.En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro prorrogó un mes más el "estado de alarma", hasta el 12 de junio.Pese al confinamiento vigente en el país, el flujo de personas en las calles en Caracas y otras ciudades ha aumentado en los últimos días porque millones de venezolanos viven al día y necesitan salir a buscar trabajo y sustento, en medio de la profunda crisis económica que castiga al país.- Rusia, segundo país con más contaminaciones - Rusia se convirtió el martes, según datos recopilados por AFP, en el segundo país del mundo con más contaminaciones (más de 232.000).Pese a ello, el presidente Vladimir Putin también dio su visto bueno para empezar la salida del confinamiento, en función de la situación epidemiológica de cada región.Pero Moscú, el principal foco de la epidemia con 121.301 casos detectados, prorrogó su confinamiento hasta el 13 de mayo. Este miércoles, las autoridades rusas suspendieron el miércoles el uso de un modelo de respirador artificial que podría estar relacionado con dos incendios registrados en hospitales con enfermos de coronavirus. - Muertes inexplicadas en Nigeria - Signo de la lenta vuelta a la normalidad, el campeonato alemán de fútbol se reanuda este sábado y los de Reino Unido, España e Italia deberían hacerlo en breve.La Unicef advirtió el miércoles que la lucha contra el coronavirus perturba la cobertura sanitaria y podría tener efectos indirectos devastadores en los países pobres y provocar la muerte de 6.000 niños al día en los próximos seis meses.África se ha visto hasta ahora relativamente a salvo de la pandemia, que oficialmente dejó menos de 2.500 muertos. Pero se multiplican los indicios que se trata de una cifra muy subestimada.En Nigeria, el fuerte aumento de fallecimientos inexplicados en el norte del país, el más poblado de África, hace temer una importante propagación del coronavirus en esta región, una de las más pobres del mundo.En el último mes, la ciudad de Kano, con casi 10 millones de habitantes y que oficialmente solo tiene 32 muertos por la COVID-19, fue escenario de centenares de muertes, en particular entre las personas mayores.Al principio las autoridades lo atribuyeron a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el paludismo, pero los resultados de una misión oficial concluyeron que muchas estaban relacionadas con el coronavirus.burs-thm/cr/pc/bl