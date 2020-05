Agustín Pichot renuncia a sus cargos oficiales en el rugby

El argentino Agustín Pichot, derrotado en las elecciones a la presidencia de la World Rugby, decidió renunciar a todas sus funciones oficiales, confirmó el miércoles el exmedioscrum de los Pumas.

"He decido no continuar ni como representante de la UAR (Unión Argentina de Rugby) en el Consejo de la World Rugby ni como miembro del Consejo de Administración del Mundial de rugby, ni como presidente de la Americas Rugby", explicó el exvicepresidente de World Rugby (2016-2020) en un comunicado publicado en la web de la UAR.

El exjugador, de 45 años, fue derrotado en las elecciones presidenciales de la instancia dirigente del rugby mundial, a principios de mayo, por el inglés Bill Beaumont.

"Mi propuesta, en la cual creo firmemente, no fue aceptada y es por eso que elijo retirarme. Ni puedo concebir ocupar un lugar únicamente por ocuparlo. Ahora me voy a ocupar exclusivamente de cuestiones familiares y personales, pero eso no significa que me aleje del rugby. Continuaré contribuyendo, allí donde esté, a un rugby mundial más justo y más equitativo en el que todos podamos estar orgullosos de participar", añadió Pichot.

El nuevo número dos de la World Rugby, en reemplazo de Pichot, es Bernard Laporte, presidente de la Federación Francesa de Rugby.

