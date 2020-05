Aerolíneas deben mantener una baja huella de carbono: Johnson

(Bloomberg) -- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que la industria de la aviación mundial necesita limitar las emisiones de dióxido de carbono una vez que se reanuden los viajes aéreos tras la crisis del coronavirus.

“Este año, el planeta reducirá en gran medida sus emisiones de CO2 inadvertidamente”, dijo Johnson en respuesta a una pregunta en el Parlamento el miércoles. “Necesitamos afianzar esas ganancias. No quiero vernos regresar a una era del mismo tipo de emisiones que hemos tenido en el pasado”.

Si bien la casi puesta a tierra de las flotas aéreas tras un colapso de la demanda y el cierre de las fronteras internacionales ocasionará una caída de la contribución de la industria de la aviación a la producción de gases de efecto invernadero este año, activistas ambientales han dicho que no se debe permitir que las emisiones vuelvan a los niveles anteriores cuando los servicios reinicien.

El tráfico aéreo en todo el mundo seguirá siendo un 10% más bajo que las estimaciones previas a la pandemia hasta 2025, dijo el miércoles la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, una tendencia que aliviará algo de la presión por la producción de CO2.

Las aerolíneas están reduciendo las flotas y cancelando pedidos de aviones; operadores del Reino Unido como British Airways y Virgin Atlantic Airways Ltd. planean retirar aviones de cuatro motores, lo que reducirá su huella de carbono por vuelo.

“La aviación, como cualquier otro sector, debe mantener su carbono más bajo y ciertamente estamos trabajando en soluciones tecnológicas para asegurarnos de que podamos hacerlo”, agregó Johnson.

Nota Original:U.K. Prime Minister Says Airlines Must Keep Low Carbon Footprint

©2020 Bloomberg L.P.