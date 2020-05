A diferencia de sus pares, Apple planea reabrir oficinas pronto

(Bloomberg) -- Apple Inc. planea comenzar pronto a devolver más empleados a sus principales oficinas globales, mientras que otras compañías tecnológicas extienden las políticas de trabajo desde el hogar hasta al menos finales de 2020 debido a la COVID-19.

La gigante de la tecnología con sede en Cupertino, California, planea traer a los empleados por fases a sus oficinas, incluido el campus principal de Apple Park en Silicon Valley, en el curso de algunos meses, según personas familiarizadas con el plan. La primera fase, que incluye miembros del personal que no pueden trabajar de forma remota o que enfrentan desafíos trabajando desde casa, ya ha comenzado en algunas regiones a nivel mundial. Se expandirá a las principales oficinas a finales de mayo y principios de junio, según ha informado Apple al personal.

Una segunda fase, programada para comenzar en julio, devolverá aún más empleados a las oficinas de Apple a nivel mundial. En Estados Unidos, la compañía tiene ubicaciones en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Austin, San Diego y Boulder, Colorado. Los plazos de regreso al trabajo son fluidos y pueden cambiar, en particular debido a las órdenes locales y estatales de quedarse en casa, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos internos de la compañía.

Esta semana, los gerentes superiores de Apple están comenzando a informar a los empleados si están en la primera fase o en una parte posterior del proceso. Durante la primera fase, se les pedirá a los empleados que trabajen desde la oficina regularmente o solo durante ciertos periodos, dependiendo de su función, según informó la compañía al personal. Un portavoz de Apple declinó hacer comentarios.

El enfoque de Apple para regresar a sus oficinas difiere en gran medida del de otras compañías tecnológicas conocidas. Subraya el enfoque de Apple en reuniones personales y el desarrollo práctico de productos, y la dependencia de la compañía en el hardware como su negocio central.

Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc. han dicho que la mayoría de los empleados pueden trabajar desde casa hasta 2020. Amazon.com Inc. dijo que los trabajadores de oficina podrán trabajar desde casa hasta principios de octubre, y Twitter Inc. dijo que el personal puede trabajar desde casa “para siempre” si así lo desea.

Aún así, los rivales de Apple también tienen empleados que probablemente tendrán que regresar a sus oficinas antes. Facebook, Amazon y Google tienen unidades de hardware –aunque mucho más pequeñas que la enorme operación de Apple–, las cuales necesitan desarrollar y probar productos para su lanzamiento en el futuro.

Desde el comienzo de la crisis de COVID-19, Apple ha permitido que un grupo selecto de empleados trabaje en sus oficinas para mantener las operaciones en funcionamiento. Ciertos roles, como la administración de centros de datos, la implementación de software, la puesta a la venta de nuevos productos en línea y algunas pruebas de hardware, son más difíciles o imposibles desde el hogar y se consideran críticos para el negocio.

La primera franja de empleados que regresen a las oficinas probablemente se centrará en el desarrollo de hardware. Los laboratorios de Apple para futuras iniciativas importantes de hardware, como los dispositivos de realidad virtual y de realidad aumentada planificados, se han retrasado durante el trabajo desde el hogar, dijo una de las personas.

La legión de desarrolladores de software de Apple establecida para trabajar desde casa se enfoca principalmente en la planificación de su conferencia de desarrolladores a finales de junio como un asunto virtual. Los ingenieros de Apple están filmando demostraciones de las actualizaciones de software planificadas desde casa para las presentaciones en línea como parte de la conferencia.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo a los empleados en abril que el plan de regreso al trabajo de la compañía sería escalonado. “No imaginamos, al menos hoy, que todos regresen al mismo tiempo”, dijo Cook a los empleados en una reunión virtual del Ayuntamiento. “Puede ser que diferentes equipos regresen en un momento diferente, puede ser que las personas dentro de un equipo regresen en diferentes momentos”.

Cook le dijo a Bloomberg TV que el proceso incluiría controles de temperatura, distanciamiento social y máscaras. También dijo que Apple está analizando las pruebas de COVID-19 para trabajadores.

Apple comenzó la apertura de sus tiendas minoristas en Estados Unidos esta semana, comenzando con algunas ubicaciones en Carolina del Sur, Alabama, Alaska e Idaho. Ya ha abierto todas sus tiendas en Australia, Austria, Suiza, Corea del Sur y Alemania. Miles de empleados minoristas han trabajado desde casa como representantes de soporte técnico de AppleCare mientras las tiendas han estado cerradas.

La compañía también tiene oficinas corporativas en Europa, Medio Oriente, Asia y Australia.

Nota Original:Apple Plans to Return More Staff to Offices in Break From Rivals

©2020 Bloomberg L.P.