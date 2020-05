WeWork evalúa planes para subarrendar su sede en Manhattan

(Bloomberg) -- WeWork está evaluando subarrendar su sede global en el vecindario de Chelsea, en Manhattan, según personas con conocimiento del asunto.

La compañía de trabajo conjunto está considerando opciones para sus oficinas ubicadas en la calle West 18th, que van desde buscar inquilinos para pisos específicos hasta alquilar todo el edificio, dijeron las personas, que solicitaron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad del asunto. Una de las personas dijo que la compañía, respaldada por SoftBank, no ha tomado una decisión.

La sede principal de la compañía en la calle 18 albergó a WeGrow, una escuela cofundada por Adam Neumann y su esposa, Rebekah Neumann, que ya cerró sus puertas.

WeWork evalúa constantemente el uso de sus bienes raíces, especialmente en respuesta a la demanda potencial de los inquilinos, dijo una de las personas. También, algunos empleados de la compañía en Nueva York trabajan en 620 Avenue of the Americas.

Una vocera de WeWork declinó emitir declaraciones.

La empresa, que el mes pasado despidió personal e indicó que en mayo se producirían más recortes de empleos, ha estado tratando de minimizar sus considerables obligaciones de arrendamiento e incluso les propuso a los propietarios acuerdos de reparto de ingresos. Al mismo tiempo, ofreció descuentos vinculados a la retención de clientes, debido a que las restricciones impuestas por los gobiernos durante la pandemia de la COVID-19 continúan fomentando el trabajo desde casa.

Una propiedad que anteriormente fue designada como la nueva sede principal de WeWork, el emblemático edificio Lord & Taylor en la Quinta Avenida en el centro de Manhattan, se vendió a principios de este año a Amazon.com Inc.

Nota Original:WeWork Is Exploring Plan to Sublease Its Manhattan Headquarters

©2020 Bloomberg L.P.