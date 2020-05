Vettel dejará Ferrari con el gusto amargo del fracaso

CentralVettel dejará Ferrari con el gusto amargo del fracaso Por Jean-Louis Doublet =(Fotos archivo)= París, 12 Mayo 2020 (AFP) - El cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel dejará Ferrari al final de la presente temporada tras haber fracasado hasta ahora en su intento de devolver un título individual a la Scuderia, cuando el nombre de su sucesor al lado del monegasco Charles Leclerc es una incógnita."Es una decisión que fue tomada de común acuerdo con Sebastian y las dos partes han considerado que era en interés de ambos. No ha sido una decisión fácil a tomar debido al valor de Sebastian como piloto y como persona", indicó Mattia Binotto, el patrón de la Scuderia, citado en el comunicado."El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no deseamos seguir juntos más allá del final de la presente temporada", comentó, por su parte, Vettel.Si ese anuncio tiene cierto efecto de sorpresa cuando la temporada del Mundial de Fórmula 1 ni siquiera ha comenzado todavía debido a la pandemia del coronavirus, los rumores sobre una posible marcha del piloto alemán aparecían con regularidad desde hace varias semanas.Y esos rumores apuntaban a un desacuerdo sobre la duración del contrato, debido a que Ferrari solo le propondría una ampliación de un año, con un salario fuertemente reducido.Vettel afirmó este martes que "las razones financieras no han jugado ningún papel en esta decisión".Tras llegar a Ferrari en 2015 para suceder al español Fernando Alonso, Vettel tampoco ha logrado hasta ahora traer un nuevo título de campeón del mundo a la legendaria escudería italiana. El último título individual en el palmarés de Ferrari es el del finlandés Kimi Räikkonen, en 2007, con uno de constructores el año siguiente.- A la sombra de Leclerc -Mattia Binotto lo señaló sin duda involuntariamente este martes, recordando que "en nuestros cinco años juntos, (Vettel) terminó tres veces entre los tres primeros del campeonato, aportando una contribución significativa a la presencia constante del equipo en el podio del campeonato de constructores".El alemán ganó sus cuatro títulos con Red Bull (2010, 2011, 2012, 1013) y logró un total de 53 victorias, 14 con Ferrari, un flaco balance.Presentado al inicio de su carrera como un joven prodigio, capaz de ganar todo e igualar a su compatriota Michael Schumacher con sus cinco títulos con Ferrari, Vettel sufrió el año pasado la irrupción de su joven compañero monegasco Charles Leclerc.El monegasco le robó protagonismo y se impuso como el piloto dominante en Ferrari, donde logró la última temporada dos victorias frente a una de Vettel, permitiéndose quedar delante en la clasificación del Mundial.Leclerc fue cuarto en el campeonato, mientras que Vettel terminó en quinta posición, su peor resultado desde su llegada a Ferrari.Leclerc, de 22 años, amplió en diciembre su contrato con Ferrari hasta 2024, mostrando que es el monegasco el elegido por la escudería de Maranello como piloto a largo plazo.- Posible sucesor -Entre los pilotos que se barajan para sustituir a Vettel está el seis veces campeón del mundo Lewis Hamilton, que llega a fin de contrato con Mercedes al final de la temporada, pero el británico ha dejado entender que seguirá en la escudería alemana, con la que ha ganado cinco de sus seis títulos mundiales (2014, 2015. 2017, 2018, 2019).También han aparecido los nombres del australiano Daniel Ricciardo, actualmente en Renault, del español Carlos Sainz (McLaren) o del italiano Antonio Giovinazzi (Alfa-Romeo).Este anuncio llega cuando el Mundial de Fórmula 1 de 2020 todavía no ha comenzado debido al coronavirus y la fecha de inicio es incierta.El futuro de varios equipos de Fórmula 1 se ha visto también amenazado por la crisis económica y el parón total durante varias semanas de las ventas de automóviles, lo que pesa mucho en los grandes constructores. Las escuderías que no dependen del mercado mundial se han visto también afectadas por el descenso de sus ingresos debido al aplazamiento o anulación de todos los grandes premios programados desde el inicio del año.jld/psr -------------------------------------------------------------