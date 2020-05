Trump descarta renegociar acuerdo comercial con China

SHOTLIST WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS11 DE MAYO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Zoom in del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegando a dar una conferencia de prensa al Rose Garden de la Casa Blanca2. Plano medio de Donald Trump dando una conferencia de prensa 3. SOUNDBITE 1 - Donald Trump, presidente de Estados Unidos (hombre, inglés, 26 seg.): "No, para nada. Ni siquiera un poco. No estoy interesado. Firmamos un acuerdo, también escuché eso, que a ellos les gustaría reabrir las negociaciones para hacerlo mejor para ellos. China se ha aprovechado de Estados Unidos por muchos, muchos años, por décadas porque hemos tenido gente en esta posición en la que estoy, en la Oficina Oval, que permitió que eso pasara." "No, not at all, not even a little bit, no. I'm not interested, we signed a deal, I'd heard that too, they'd like to reopen the trade talk to make it a better deal for them. China's been taking advantage of the United States for many, many years, for decades, because we had people at this position right here where I'm standing, sitting right in that office, the Oval Office, that allowed that to happen." 4. Paneo de izquierda a derecha de Donald Trump dando una conferencia de prensa5. Plano medio de Donald Trump discutiendo con los reporteros PEKÍN, CHINA11 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano general del portavoz de la cancillería china, Zhao Lijian, llegando a una conferencia de prensa7. Plano medio de Zhao Lijian hablando8. Primer plano de Zhao Lijian hablando JOINT BASE MYER-HENDERSON HALL, VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS30 DE SEPTIEMBRE DE 2019FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. Plano general de Donald Trump saludando a su vicepresidente, Mike Pence10. Plano medio de Donald Trump junto a Mike Pence11. Plano medio de Mike Pence presentando a Donald Trump ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Trump descarta renegociar acuerdo comercial con China =(Fotos)= Washington, 11 Mayo 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el lunes una renegociación del pacto firmado con China en enero para apaciguar la guerra comercial entre las dos potencias mundiales. "No estoy interesado en eso. Ni siquiera un poquito", dijo Trump a periodistas cuando se le preguntó sobre trascendidos de que Pekín estaba buscando reabrir las conversaciones. "Veamos si están a la altura del acuerdo que firmaron", agregó el mandatario en rueda de prensa en la Casa Blanca.Washington y Pekín alcanzaron un acuerdo comercial parcial en enero, y el viernes, el viceprimer ministro Liu He, quien dirigió las negociaciones de China, habló por teléfono con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y dijo que ambas partes acordaron implementar la primera fase del trato. Según lo negociado, la administración Trump acordó posponer cualquier aumento adicional de aranceles, en tanto China se comprometió a aumentar en 200.000 millones de dólares durante dos años sus compras de productos estadounidenses en comparación con el nivel de 2017. La confirmación del acuerdo comercial tiene lugar en medio de las críticas de Estados Unidos al manejo de China de la pandemia del coronavirus y de las amenazas de Trump a nuevos aranceles. La administración Trump acusa a Pekín de tardar demasiado en advertir al mundo sobre la COVID-19 y, por lo tanto, considera al gigante asiático "responsable" de que el virus se haya propagado por el planeta desencadenando una vasta crisis económica.El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho incluso que la pandemia del nuevo coronavirus probablemente se originó en un laboratorio chino, pero reconoció no tener certeza.jca-cl/ad/mr ------------------------------------------------------------- Trump evalúa limitar contacto con Pence tras caso de coronavirus en su entornoWashington, 11 Mayo 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el vicepresidente Mike Pence dio negativo en las pruebas del nuevo coronavirus, pero igual evalúa limitar su contacto con él.Trump también sugirió que Pence estaba en cuarentena después de que se supiera el viernes que su secretaria de prensa había dado positivo de COVID-19, aunque el mandatario no lo dijo directamente."Diría que él y yo hablaremos sobre eso", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si estaba considerando tomar distancia de Pence como medida de precaución."Durante este período de cuarentena, probablemente hablaremos", dijo Trump, y agregó: "No lo he visto desde entonces". El nuevo coronavirus hizo su aparición oficial en la Casa Blanca hace unos días, cuando Katie Miller, la portavoz de Pence y esposa de Stephen Miller, asesor cercano de Trump, dio positivo. Un edecán del presidente también resultó infectado la semana pasada. En un memorando interno publicado el lunes, la Casa Blanca pidió a todos los que trabajan en el Ala Oeste que usen tapabocas al ingresar y durante sus labores en el edificio, a menos que estén en su escritorio.Un vocero de Pence, Devin O'Malley, negó los informes de prensa del fin de semana de que el vicepresidente estaba en cuarentena. "El vicepresidente Pence continuará siguiendo los consejos de la unidad médica de la Casa Blanca y no está en cuarentena", dijo O'Malley. "El vicepresidente Pence ha resultado negativo todos los días". Tres integrantes de la célula de crisis de la Casa Blanca para afrontar la pandemia decidieron autoaislarse por precaución: Anthony Fauci, el epidemiólogo de renombre mundial que se ha distinguido en la lucha contra muchos virus, desde el sida hasta el Ébola; Robert Redfield, el director de los Centros para la Prevención de Enfermedades Infecciosas (CDC); y Stephen Hahn, el jefe de la agencia reguladora de medicamentos, FDA. jca-cl/ad/rsr