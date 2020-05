S&P 500 de Wall St cae ante riesgos relacionados a la reapertura de la economía

Letrero de Wall Street en la Bolsa de Nueva York (NYSE), NY, EEUU, 9 marzo 2020. REUTERS/Carlo Allegri/FOTO DE ARCHIVO

Por Medha Singh y Sruthi Shankar

(Reuters) - El S&P 500 caía el martes en una volátil sesión, debido a que los riesgos que suponen reabrir la economía muy pronto eclipsaron el reinicio de la golpeada actividad a nivel mundial tras el relajamiento de los confinamientos generados por el coronavirus.

* Entre los 11 principales sectores, las acciones financieras, que generalmente tiene un bajo desempeño cuando se oscurece el panorama económico, eran las que más presionaban al S&P 500.

* También pesaba sobre el sector la caída de 5,5% en BlackRock Inc después de que su principal accionista, PNC Financial Services Group Inc, planeara vender su participación total de 22% en el administrador de activos más grande del mundo.

* El optimismo sobre una recuperación económica y las masivas medidas de estímulos han ayudado al referencial a escalar alrededor de un 34% desde sus mínimos registrados tras una liquidación en marzo generada por la pandemia.

* "Existe la suposición de que lo peor ya pasó, (pero) francamente parece ser un poco prematuro", dijo Keith Buchanan, gerente de cartera de GLOBALT en Atlanta. "Sí vemos una aceleración de las infecciones en algunos lugares, pero aún hay que ver cómo se escribe esta historia hacia adelante".

* Wuhan, en China, informó su primer grupo de infecciones por coronavirus desde el cierre de la ciudad, avivando las preocupaciones de un resurgimiento más amplio.

* El Promedio Industrial Dow Jones cotizaba estable a 24.212 puntos. El S&P 500 caía un 0,1%, a 2.928,33 unidades y el Nasdaq Composite subía un 0,22%, a 9.212,4 unidades.

(Reporte de Medha Singh y Sruthi Shankar en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)