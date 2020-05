Putin pone fin a desempleo pagado por coronavirus e inicia desconfinamiento

Moscú, 11 Mayo 2020 (AFP) - El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó este lunes el fin de seis semanas de desempleo pagado en Rusia y abrió la vía a un desconfinamiento cauteloso, pese a que el país sigue registrando más de 10.000 casos diarios de coronavirus.Con más de 220.000 contagios confirmados, de ellos 11.656 anunciados el lunes, Rusia es el 4º país con más enfermos después de Estados Unidos, España y Reino Unido.La tasa de letalidad en Rusia es, no obstante, muy baja en comparación con estos países, con 2.009 muertos según datos oficiales, aunque muchos temen que este infravalorada.Putin dio la señal, en una reunión gubernamental televisada, de una salida progresiva y muy "concienzuda" de las restricciones. Este martes concluye el periodo de desempleo remunerado en vigor desde finales de marzo.El principal opositor del Kremlin, Alexei Navalny, reaccionó en Twitter ironizando con la "sabiduría" del presidente que "anula las medidas nacionales (...) el día en que se registra un récord de nuevos contagios".El anuncio de Putin no significa el fin del confinamiento de todos en Rusia debido a la diferencia que hay entre regiones.Moscú, principal foco epidémico con más de 115.000 casos entre sus 12 millones de habitantes, seguirá confinada al menos hasta el 31 de mayo. Solo la industria y la construcción podrán volver al trabajo a partir del martes.Cada región, sobre la base del parecer de los científicos, decidirá qué restricciones se irán levantando y cuándo. "Nuestro país es grande, las situaciones epidemiológicas difieren (...) no podemos utilizar el mismo modelo para todos", dijo Putin.La prohibición de grandes acontecimientos públicos y de las salidas de personas de más de 65 años siguen en vigor en todo el país. - Relanzar la economía - Vladimir Putin destacó la necesidad de relanzar la maquinaria económica que ha sufrido por el confinamiento pero también por el hundimiento de los precios del petróleo y ordenó la reapertura de las empresas en los sectores básicos, como la construcción, la industria, la agricultura, las telecomunicaciones, la energía y la extracción de materias primas.Putin también anunció una serie de nuevas ayudas financieras a las familias y a las empresas, en particular para estas últimas mediante períodos de gracia fiscal con la esperanza de frenar el temido aumento del desempleo.Por último, el presidente estimó que Rusia había logrado evitar lo peor de la pandemia, gracias a las medidas adoptadas desde el inicio de la crisis, al confinamiento y al periodo de desempleo forzado."La experiencia en otras partes del mundo ha demostrado que la sobrecarga de los sistemas sanitarios ha sido la causa principal de la elevada mortalidad", afirmó."Pero nosotros, lo repito, estamos listos ahora", agregó el presidente ruso, asegurando que el número de camas en hospitales adaptadas para pacientes de covid-19 ha pasado de 29.000 a 130.000 desde marzo.También insistió en que la política de tests masivos realizada en Rusia, que permite, según él, detectar los casos asintomáticos y más leves de la enfermedad de covid-19, permite ocuparse rápidamente de los pacientes y aislarlos.Esta táctica, con 5,6 millones de tests realizados hasta ahora, explica según las autoridades rusas la baja letalidad del coronavirus en Rusia. Putin prometió aumentar próximamente el número de tests realizados diariamente a 300.000 frente a los 170.000 actuales.Sin esperar el discurso de Putin, las autoridades de Moscú y de su región anunciaron la semana pasada la prolongación del confinamiento e hicieron obligatorio el uso de mascarilla en los trasportes públicos y comercios.San Petersburgo, la segunda ciudad del país, también siguió este ejemplo.Otras regiones anunciaron la flexibilización del confinamiento a partir del martes, y autorizarán los paseos con menores y la reapertura de los salones de belleza.En el vecindario ruso, Ucrania, Georgia y Kazajastán también iniciaron el lunes la supresión progresiva del confinamiento.pop/alf/af/mb