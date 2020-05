Muro de Trump enfrenta nueva demanda por amenaza a jaguares

(Bloomberg) -- El muro que planea construir el presidente Donald Trump en la frontera con México destruirá la población de jaguares en peligro de extinción en Estados Unidos al cortar un corredor fundamental de vida salvaje en Arizona, dijeron tres grupos ambientalistas en una demanda que impugna la asignación por parte del Gobierno de dinero de defensa para el proyecto.

La demanda, presentada el martes ante un tribunal federal en Washington por parte de grupos como el Centro para la Diversidad Biológica, acusa que la administración eludió ilegalmente al Congreso cuando Trump recurrió al dinero destinado a sistemas de armas y otros gastos militares. La construcción también tendrá efectos devastadores en el medio ambiente, según la denuncia.

Esta demanda y varias otras presentadas en todo el país cuestionan la declaración de emergencia nacional de Trump que, según él, le permitió acceder a fondos para su anhelado muro a lo largo de la frontera sur de EE.UU. Si bien el presidente ha perdido varias rondas en otros tribunales, Trump logró una victoria en julio pasado cuando la Corte Suprema dictaminó que podía usar algunos fondos militares mientras las demandas estaban en curso.

La administración desvió los fondos después de que se rechazara la solicitud de Trump de US$8.600 millones para la construcción del muro y, en su lugar, se aprobaran US$1.375 millones. El dinero “se volverá a utilizar ampliamente para construir muros fronterizos en tierras federales protegidas que proporcionan el hábitat esencial para especies amenazadas y en peligro de extinción, incluidos territorios apartados y montañosos dentro del Bosque Nacional Coronado, ubicado en el sureste de Arizona”, dice la nueva demanda.

