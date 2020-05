Moderadores de Facebook recibirán US$52M para salud mental

(Bloomberg) -- Facebook Inc. acordó pagar US$52 millones para resolver una demanda por parte de moderadores de contenido que alegaron que sufrieron cicatrices psicológicas por la exposición repetida a material perturbador, incluidas imágenes de abuso sexual infantil y terrorismo, según un comunicado emitido por abogados de los demandantes.

El acuerdo cubrirá más de 10.000 moderadores de contenido actuales y anteriores en California, Arizona, Texas y Florida, que pueden recibir US$1.000 para exámenes médicos, así como pagos adicionales por tratamiento si es necesario, dijeron los abogados.

Facebook también proporcionará capacitación y herramientas en el sitio que permitirán a los moderadores tener más control sobre cómo ven las imágenes para mitigar su exposición al material, según el acuerdo propuesto.

“Estamos muy contentos de que Facebook haya trabajado con nosotros para crear un programa sin precedentes que ayude a las personas a realizar un trabajo que era inimaginable incluso hace unos años”, dijo Steve Williams, uno de los abogados que representan a los moderadores, en la declaración del martes. “El daño que se puede sufrir por este trabajo es real y grave”.

Facebook no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el arreglo.

A raíz de las elecciones presidenciales de 2016, Facebook se apresuró a ampliar los esfuerzos para vigilar sus plataformas, tratando de mantener la desinformación política, la violencia gráfica, la propaganda terrorista y la pornografía de venganza fuera de su sitio. Esto ha implicado tanto nuevas tecnologías como miles de nuevos trabajadores. El año pasado, Facebook tenía alrededor de 15.000 revisores de contenido, la mayoría de los cuales no trabajaban para Facebook en sí, sino para firmas de personal como Accenture y Cognizant.

El acuerdo llega después de que muchos moderadores de contenido fueran marginados por la pandemia debido a preocupaciones de seguridad y privacidad derivadas de que el trabajo se realice desde casa. Facebook ha estado volviendo lentamente a los moderadores, pero la compañía está invirtiendo más en inteligencia artificial que en humanos a largo plazo.

Nota Original:Scarred Facebook Moderators to Get $52 Million for Mental Health

