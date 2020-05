Modelo de ventilador ruso enviado a EE.UU. podría incendiarse

(Bloomberg) -- Los ventiladores rusos que pueden haber causado dos incendios mortales en la última semana son del mismo modelo que el presidente ruso, Vladimir Putin, envió a Estados Unidos para ayudarlo en su batalla contra la epidemia de coronavirus.

Cinco pacientes en una unidad de cuidados intensivos por COVID-19 en el hospital Saint George en San Petersburgo murieron cuando uno de los dispositivos se incendió el martes. El hospital dejó de usar sus ventiladores Aventa-M en espera de una investigación, informó el servicio de noticias Tass, citando al jefe de la sala de emergencias del hospital.

El mismo modelo de ventilador se estaba utilizando en una clínica de Moscú que sufrió un incendio la semana pasada que mató a una persona. Los dispositivos eran del mismo tipo que los incluidos en un envío de suministros médicos a Nueva York el mes pasado. Están hechos por una unidad de una empresa, KRET, que EE. UU. sancionó en 2014.

KRET, que también produce equipos electrónicos de guerra, dijo en un comunicado que las investigaciones oficiales considerarían posibles fallas en los equipos y el estado de los sistemas eléctricos de los hospitales entre las posibles causas de los dos incendios. El modelo de ventilador ha estado en producción desde 2012 y nunca ha recibido ninguna queja, según la compañía.

Rusia podría recibir pronto ventiladores de fabricación estadounidense después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, se los ofreciera a Putin durante una llamada la semana pasada.

Trump está actuando de forma recíproca después del envío de Putin en abril, en un momento en que Rusia todavía esperaba contener la propagación del coronavirus.

Nota Original:Ventilator Model Russia Sent to U.S. Blamed For Deadly Fires

©2020 Bloomberg L.P.