Kim Jong Un ‘probablemente está bien’ tras ausencia: EE.UU.

Personas ven un televisor con una imagen de Kim Jong Un durante una transmisión de noticias en Seúl el 2 de mayo

(Bloomberg) -- El asesor de seguridad nacional de EE.UU. asegura que las fotos recientes de Kim Jong Un después de una ausencia inexplicable sugieren que el líder de Corea del Norte probablemente está “bien”, incluso si los funcionarios no confirman si han comprobado la autenticidad de las fotos publicadas en los medios estatales.

“Parece estar fuera y cortando cintas en fábricas de fertilizantes”, dijo el asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien a periodistas en Washington el martes. “Entonces, ya saben, nuestro pensamiento es que probablemente está bien”.

O’Brien dijo que no confirmaría si Estados Unidos ha verificado la autenticidad de las fotos, pero enfatizó que el país es un objetivo difícil para las agencias de inteligencia.

“Lo llamamos el reino ermitaño”, dijo O’Brien. “Es muy difícil obtener información de Corea del Norte. No son muy comunicativos con la información, pero publicaron fotos de él vivo y, bien, y suponemos que así es”.

Kim no fue visto en público durante casi tres semanas el mes pasado, lo que provocó especulaciones generalizadas de que estaba enfermo o que se había sometido a una operación importante. La salud del líder de Corea del Norte es uno de los secretos mejor guardados del país, solo conocido por unas pocas personas en su círculo íntimo. Reapareció durante un evento de corte de cinta el 1 de mayo para abrir una nueva fábrica de fertilizantes.

La semana pasada, Kim envió su primer mensaje formal a China desde que resurgió de una ausencia pública de casi tres semanas, elogiando al presidente Xi Jinping por su “éxito” en el manejo del coronavirus.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China declinó proporcionar detalles sobre el mensaje. “China y Corea del Norte son vecinos cercanos y han mantenido comunicaciones cercanas sobre la lucha contra el coronavirus”, dijo el viernes la portavoz del Ministerio Hua Chunying a periodistas en Pekín.

