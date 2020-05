Gobierno de Chile pasará a moneda local en ventas de deuda 2020

(Bloomberg) -- El Gobierno de Chile se centrará en las ventas de bonos locales para el resto de 2020 después de una serie de emisiones en moneda estranjera este año, mientras intenta financiar el estímulo fiscal.

Dado que las ventas en el exterior ya se encuentran en su objetivo de alcanzar 40% del total este año, el doble del promedio anual, el Gobierno ahora se centrará en deuda en moneda local, dijo en una entrevista Andrés Pérez, coordinador de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda.

La Tesorería de Chile vendió US$2.000 millones en bonos denominados en euros y dólares la semana pasada y emitió US$3.300 millones en bonos verdes a fines de enero. Inicialmente, el Gobierno planeaba emitir US$9.000 millones en nueva deuda en 2020, antes de aumentar esa cifra a US$12.700 millones para compensar los efectos de la crisis del coronavirus.

El Gobierno pretende gastar alrededor de 7% del PIB, o US$17.000 millones, en combatir la mayor desaceleración económica desde principios de la década de 1980. Con esto, se proyecta que el gasto adicional elevará la deuda a 40% del producto interno bruto para 2024, frente a 27% del año pasado.

Tanto S&P Global Ratings como Fitch rebajaron la perspectiva de Chile a negativa en el último mes, en momentos en que aumentan los niveles de deuda y se desacelera el crecimiento.

Las agencias de crédito “valoran la celeridad de los anuncios [de los planes fiscales de Chile] y muchas de las medidas sobre institucionalidad vigente”, dijo Pérez sobre la posibilidad de rebajas de calificación.

La Tesorería también puede evaluar la comercialización de bonos denominados en pesos con inversionistas internacionales a través de un proceso llamado bookbuilding, o creación de una base de ofertas. La Tesorería planea emitir US$4.400 millones más este trimestre en bonos a 5 años, además de letras a 6 y 12 meses. No ha entregado fechas para ventas de bonos por otros US$2.600 millones después de eso, ni las duraciones de la deuda.

“Lo prudente sería anunciar [los planes para el tercer trimestre] en algún momento de junio, en la medida en que haya más certeza del escenario”, sostuvo Pérez. “Vamos a emitir montos considerables a plazos más cortos”.

