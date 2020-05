Funcionarios de la Fed advierten sobre fracasos a ‘gran escala’

(Bloomberg) -- Funcionarios de la Reserva Federal advierten que el brote de virus y un cierre parcial de la economía de EE.UU. provocarían un declive en el trimestre actual de proporciones históricas y elevarían el riesgo de quiebras masivas que podrían crear una cicatriz duradera.

“Veremos fracasos comerciales a gran escala y planteará el riesgo de caer en depresión” si persisten los cierres, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, en un video discurso desde esa ciudad el martes. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, advirtió sobre una “recuperación gradual y silenciosa” del brote, mientras que el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, dijo que la economía necesitará más estímulo fiscal si la tasa de desempleo continúa aumentando.

Los funcionarios de la Fed redujeron a mediados de marzo las tasas de interés a casi cero y han presentado programas de préstamos sin precedentes para amortiguar el golpe de la pandemia. Aun así, la producción económica puede caer aproximadamente 40% en el trimestre actual, advirtió Bullard, y agregó que las órdenes del Gobierno de mantener cerrados los negocios son insostenibles.

La disminución será “una cifra asombrosa y mucho más allá de todo lo experimentado durante la posguerra en Estados Unidos”, dijo Bullard al Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras. “No podemos presionar el botón de pausa por mucho tiempo en las principales economías de todo el mundo, ciertamente no en EE.UU. Hay un límite de 90 días de vida útil para esta política, o tal vez 120 días de vida útil”.

Si bien el cierre de la economía fue apropiado en los primeros días, mientras Estados Unidos manejaba la crisis, ahora debe haber un cambio para mitigar los riesgos al igual que el país maneja los riesgos del terrorismo o los accidentes automovilísticos, dijo Bullard.

“Habrá demasiados fracasos comerciales y realmente causará daños duraderos” si las empresas no reanudan, dijo. Con un enfoque más centrado, Estados Unidos podría obtener un repunte sólido que sería matemáticamente un récord a partir del tercer trimestre, dijo.

Kashkari, en un evento virtual, sugirió que cualquier recuperación será lenta, ya que los consumidores y las empresas continúan retenidos por las preocupaciones de atención médica.

“No vamos a arreglar nuestra economía hasta que tengamos solucionado el asunto del virus”, dijo. “Podríamos tener este avance lento y desigual hacia una economía normal”.

Los tres presidentes dijeron que es poco probable que las tasas de interés negativas sean una herramienta en la que la Fed confiaría pronto, y Bullard citó la experiencia de su uso en Europa y Japón. Las compras de activos son una herramienta más probable, dijo Bullard.

Hablando en CNN International, Kaplan dijo que si Estados Unidos alcanza la tasa de desempleo máxima esperada de la Fed de alrededor de 20% y si la cifra es de alrededor de 10% para fin de año, “bien podría ser necesario un mayor estímulo fiscal para impulsar el crecimiento de la economía”.

