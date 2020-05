Estados piden a Amazon datos de seguridad, contagios y muertes

(Bloomberg) -- Varios estados de Estados Unidos solicitaron a Amazon.com Inc. información sobre sus medidas sanitarias y de seguridad luego de la muerte de varios trabajadores por enfermedades relacionadas con el coronavirus.

Liderados por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, 13 estados enviaron el martes una carta a la compañía expresando su preocupación por los recientes reportes de medios de comunicación de “medidas de seguridad y políticas de permisos por enfermedad inadecuadas, datos insuficientes sobre contagios y muertes entre sus trabajadores, y represalias contra trabajadores que llaman la atención sobre condiciones inseguras en el lugar de trabajo”.

Los estados le piden a Amazon y a su filial Whole Foods que proporcionen detalles de las medidas sanitarias y de seguridad que han implementado, del cumplimiento de las leyes estatales de licencias por enfermedad remuneradas y de los datos de contagios y muertes de trabajadores. Los mismos estados enviaron una carta a Amazon en marzo instándola a mejorar sus políticas de licencia por enfermedad.

Si bien la compañía no ha revelado cuántos trabajadores han dado positivo en las pruebas de COVID-19, los medios de comunicación han informado al menos siete muertes por coronavirus entre los empleados de Amazon, incluyendo a los trabajadores de sus bodegas y de las tiendas Whole Foods.

“Amazon y Whole Foods deben tomar todas las medidas posibles para proteger a sus empleados y clientes durante la pandemia de COVID-19”, dijo Healey en un comunicado. “Llamamos nuevamente a estas compañías a que nos garanticen que están cumpliendo con las leyes estatales y las pautas federales destinadas a mantener seguros a los trabajadores esenciales durante esta crisis”.

Amazon está contratando a 175.000 trabajadores para poder satisfacer la creciente demanda de compradores obligados a realizar pedidos en línea debido a las órdenes de cuarentena. Al mismo tiempo, los empleados han organizado manifestaciones sobre las supuestas condiciones de trabajo inseguras en las instalaciones de la compañía. La empresa dijo que está controlando la temperatura de los empleados al comienzo de los turnos, limpiando las instalaciones, aumentando el espacio entre los trabajadores y tomando otras medidas de seguridad.

El director ejecutivo, Jeff Bezos, dijo el mes pasado que la compañía gastaría US$4.000 millones en logística durante el brote, lo que consideraba medidas de seguridad de los trabajadores.

Nota Original:Amazon Asked by States to Produce Data on Worker Safety, Deaths

©2020 Bloomberg L.P.