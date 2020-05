Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Nueva presión para más estímulo fiscal; advertencias sobre la reapertura de las economías, y Wuhan somete a pruebas a toda la población.

Esperar a ver

La Administración del presidente Donald Trump podría enfrentarse a una nueva presión para proporcionar más estímulo económico a medida que continúan las reaperturas de las economías. La Cámara de Representantes podría votar a favor de más gastos el viernes, pero la coalición que favoreció la inyección de billones en la economía en marzo está empezando a desmoronarse. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sugirió que sería prudente esperar unas semanas antes de decidir sobre otras medidas para dar tiempo a que los paquetes ya anunciados surtan efecto.

Sin prisas

La necesidad de más efectivo podría ser apremiante si la reapertura de la economía tiene que desacelerarse o dar marcha atrás. El Dr. Anthony Fauci se encuentra entre los principales responsables de salud que hablarán ante un comité del Senado hoy, e indicó que emitirá una severa advertencia sobre una vuelta a la normalidad demasiado rápida. Trump dijo ayer que EE.UU. ha prevalecido en las pruebas mientras que continúa presionando por una reanudación de la actividad económica.

Pruebas para todos

La ciudad china de Wuhan, donde comenzó el brote de coronavirus, va a someter a pruebas a sus 11 millones de residentes después de que se informaran de los primeros casos nuevos desde el levantamiento del cierre el 8 de abril. Las medidas continúan aliviándose en Europa. En Reino Unido, reina la confusión después de que el primer ministro Boris Johnson enturbiase aún más las aguas ayer con lo que parecía un retroceso respecto a algunas de las medidas de reapertura anunciadas el domingo. Suecia anunció un endurecimiento de algunas medidas después de que las muertes en hogares de ancianos se dispararan. España se sumó a otros países que han anunciado un período de cuarentena de 14 días para visitantes extranjeros.

Mercados tranquilos

Los inversores siguen mostrando cautela ya que un aumento en los casos en varios países y los temores a un alivio demasiado rápido de las restricciones lastraban la confianza. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 0,6%, mientras que el Topix de Japón cerró un 0,3% a la baja. En Europa, el Stoxx 600 subía un 0,2% a las 5:50 am, hora de Nueva York, en una sesión bastante tranquila. Los futuros del S&P 500 caían ligeramente, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,71% y el petróleo avanzaba.

También hoy...

Se anticipa una caída de los precios al consumidor de EE.UU. de un 0,8% en abril, tras el descenso del 0,4% de marzo. La inflación subyacente también puede mostrar una caída cuando los datos se publiquen a las 8:30 am. Los responsables de salud comienzan su testimonio en el Senado a las 10:00 am. El informe de cultivos de WASDE sale a las 12:00 pm y el déficit presupuestario de abril a las 2:00 pm. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard; el presidente de la Fed de Minneápolis, Neel Kashkari; el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker; el vicepresidente de supervisión de la Fed, Randal Quarles; y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, hablan hoy.

