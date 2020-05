Capital chilena tiene ocupado 85% del cuidado intensivo

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El sistema sanitario de la capital chilena atraviesa una situación compleja porque según cifras oficiales tiene ocupadas el 85% de las camas de cuidados intensivos con pacientes con COVID-19 y otras patologías.

Además, la ciudad concentra más del 80% de los nuevos contagios, que en el país se elevan a 30.063, con 323 muertos.

Luis Escobar, director del Hospital San José, al norte de la ciudad, afirmó que “estamos sí muy cerca del borde (colapso)”, con cuatro ventiladores mecánicos disponibles. El Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dijo que se inició el traslado a Santiago de respiradores mecánicos desde ciudades del interior donde han disminuido los contagios y no descartó llevar pacientes infectados a localidades cercanas.

En el Gran Santiago las autoridades mantienen desde el viernes a más de cinco de sus ocho millones de residentes bajo cuarentena obligatoria, especialmente en los alrededores de los grandes mercados de abastecimiento de verduras y mercaderías básicas. Centenares de miles de personas que viven de sus ventas callejeras diarias son los principales infractores de la reclusión.

En Brasil, el estado de Río de Janeiro impuso nuevas medidas que se asemejan al lockdown en dos de sus principales ciudades, Niteroi y Sao Goncalo. Cerca de un millón y medio de personas quedaron afectadas por el cierre de todos los comercios considerados no esenciales y quedó vedada la permanencia de personas en la vía pública. Apenas está permitido salir para asistencia médica, veterinaria o para compra de víveres y entrega de los mismos a personas consideradas de riesgo.

La capital de Río, ciudad homónima, se mantiene por el momento fuera de la medida.

En Niteroi las restricciones valdrán hasta este viernes, y habrá multas económicas para quienes las incumplan. La alcaldía de Sao Goncalo, vecina a Niteroi, decidió que quienes no respeten las orientaciones podrán responder penalmente.

En Río se han registrado más de 17 mil contagios y 1714 fallecimientos por el virus.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que antes del 14 de mayo México dará a conocer el plan nacional para la reanudación de actividades no esenciales. El mandatario se reunirá con miembros de su gabinete para ultimar los detalles de las medidas para la reapertura, la cual se dará a partir del próximo domingo en las regiones que tienen pocos o nulos casos del nuevo coronavirus.

López Obrador agregó que la reanudación de actividades será “con cuidado y gradual” y mencionó, entre otras, a la industria de la construcción, la exportación, el turismo y el regreso a clases.

Las autoridades sanitarias han dicho que el país está atravesando el pico de la pandemia y estiman que después del 20 de mayo se podrá ver una disminución en el número de casos diarios. Hasta el domingo por la noche México tenía 35.022 casos confirmados y al menos 3.465 muertos.

Argentina, con 5.729 contagios y 305 fallecidos, comenzó una nueva fase de la cuarentena obligatoria que se extenderá hasta el 24 de mayo con una mayor flexibilización para los comercios e industrias. Sin embargo, en la capital y las localidades de los alrededores será más restringida porque concentran la mayoría de los casos.

Pese a ello, en Buenos Aires se registró mayor circulación vehicular y había filas de personas para subir a los autobuses urbanos. En los próximo días está previsto que en la ciudad se habilite una gran cantidad de pequeños y medianos comercios -excepto indumentaria y calzado- y que continúen cerradas las escuelas, centros comerciales, museos, clubes, locales de baile, gimnasios y peluquerías. En tanto se permitirá a los ciudadanos que retiren sus pedidos de comida en los restaurantes.

En Bolivia también arrancó una cuarentena más flexible tras 50 días de paralización y pese a una creciente indisciplina ciudadana en momentos en que los contagios están en ascenso, según el gobierno. En paralelo, la minería -uno de los pilares de le economía- y la construcción volverán a operar, informó el ministro de Trabajo, Oscar Mercado.

A su vez se registraron protestas callejeras en dos ciudades en rechazo a la continuidad de la cuarentena y para reclamar atención al gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, quien hace frente a un creciente descontento entre los funcionarios de la salud que reclaman equipos de bioseguridad. El anuncio de la llegada de 250 respiradores mecánicos esta semana no ha logrado aplacar las críticas a las que se sumó la Conferencia Episcopal, que reclamó mayor transparencia al gobierno sobre la ayuda recibida para combatir la pandemia.

El país registra 2.160 contagios y 106 decesos. La preocupación de las autoridades estaba centrada en la cárcel de Palmasola, la mayor del país y ubicada en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde el fin de semana murieron dos reos, al menos unos de ellos por coronavirus.

Por la tarde, las autoridades de Panamá anunciaron una hoja de ruta para la reapertura gradual de la actividad económica, sin levantar el confinamiento que lleva un mes y medio. Se estableció que a partir del miércoles podrá reanudarse un primer bloque de actividades, que incluye la venta al por menor en línea o comercio electrónico, los talleres de mecánica, servicios técnicos de plomería, electricidad, mantenimiento de aires acondicionados, la pesca industrial y la acuicultura.

No sé programaron fechas para la reapertura de las demás etapas que contemplan actividades de fuerte impacto en la economía y el empleo, como la construcción, el comercio en general, los hoteles y el transporte aéreo, entre otras, así como eventos y áreas de esparcimiento.

“Los invito ahora más que nunca a que sean responsables y podamos cumplir esta hoja de ruta y no quedarnos solo en la primera etapa”, dijo el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Ramón Martínez. Las autoridades definieron antes una serie de medidas de bioseguridad que las empresas tendrán que cumplir al reanudar sus funciones.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá, Gerardo Alfaro, estimó que demorará un par de semanas para que el país pueda pasar de una etapa a otra, pues dependerá de la “sensibilidad de los indicadores y la respuesta de los ciudadanos”.

Al lunes, Panamá tenía a 3.680 personas con la infección y 249 fallecidos. Más de 4.600 se habían recuperado.

En Colombia, el presidente Iván Duque dijo que desde el sábado se distribuyen 500 mil reactivos para realizar pruebas y que fueron comprados a Hong Kong en 20 de los 32 departamentos del país.

Por su parte, el director de la policía —general Oscar Atehortúa— señaló que desde el 25 de marzo, cuando se decretó la cuarentena obligatoria, se han realizado 129 mil campañas para contener y protegerse del coronavirus pero “desafortunamente y a nuestro pesar se han impuesto 323 mil comparendos (multas) por no respetar la cuarentena, toques de queda, consumir bebidas embriagantes en sitios públicos, por estar en aglomeraciones y no llevar elementos de higiene como tapabocas". Agregó que se multaron a 23 mil conductores en todo el país por no respetar las normas de tránsito, de no salir con los vehículos. Las multas ascienden a 240 dólares.

El país registra 11.613 infectados y 479 fallecidos.

En Venezuela, el número de contagiados se incrementó a 412 luego de sumarse ocho nuevos casos, entre ellos tres personas que regresaron al país procedentes de Colombia y otros dos de Chile, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez por la televisión estatal. Además hay diez muertos.

En América Latina se han registrado más de 371.800 contagios y más de 20.400 muertes.

El coronavirus ha infectado a más de 4,1 millones de personas y causado la muerte a más de 285.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.