Campeones en emergentes advierten que la agonía apenas comienza

(Bloomberg) -- La agitación en los activos de mercados emergentes está a punto de empeorar, según la firma de fondos de cobertura más grande del mundo cotizada en bolsa.

Guillermo Osses, administrador de fondos en Man Group Plc, dijo que las naciones en desarrollo están a punto de pagar el precio por su creciente deuda desde la crisis financiera de 2008. Muchos mercados emergentes ahora carecen del espacio fiscal para estimular sus economías de la misma manera que sus contrapartes más industrializadas, escribió en una nota.

Entretanto, un aumento en los nuevos casos de COVID-19 desde Brasil hasta Rusia, pasando por India y Sudáfrica, podría obligar a mantener las cuarentenas por más tiempo de lo previsto.

“Creemos que en los próximos meses, estas relaciones insostenibles de deuda/PIB empeorarán significativamente como consecuencia del debilitamiento de la actividad económica”, dijo Osses, director de estrategias de deuda de mercados emergentes.

El fondo Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return Fund, que Osses ayuda a administrar, ha devengado 9,8% este año, superando al 99% de sus pares, según datos compilados por Bloomberg. Es una de las pocas carteras dedicadas al mundo en desarrollo con más de US$1.000 millones bajo administración que no ha perdido dinero en ese lapso de tiempo. Osses y su colega Lisa Chua han estado alertando sobre los riesgos de los mercados emergentes en los últimos años, adoptando un enfoque más defensivo en sus asignaciones.

En crisis pasadas, Pekín ha ofrecido apoyo a las naciones en desarrollo, algo que es poco probable que suceda esta vez, ya que la segunda economía más grande del mundo también está en crisis. El consumo de carbón chino, las ventas de propiedades y la congestión del transporte han disminuido en comparación con el año pasado.

“Es poco probable que China venga al rescate”, escribió Osses.

