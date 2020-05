Boeing de mal en peor en 2020: registra 255 pedidos cancelados

(Bloomberg) -- Hasta abril de este año, las ventas netas de Boeing Co. se han reducido en 255 aviones, debido a que las aerolíneas dejaron de lado los planes de expansión y cancelaron los pedidos del 737 Max en medio de un colapso histórico en los viajes aéreos.

El fabricante de aviones no recibió ningún pedido nuevo el mes pasado y entregó solo seis aviones, cuatro de ellos 787 Dreamliners, según los datos publicados en su sitio web el martes. El número de ventas perdidas este año llega a 516 al incluir un ajuste contable que evalúa la salud financiera de los clientes y los detalles contractuales de los pedidos.

Ya en crisis debido a los problemas con su Max, Boeing ahora está tratando de contrarrestar los amplios efectos de la pandemia de la COVID-19, como la escasez de piezas y la disminución de la demanda. Las entregas se interrumpieron cuando la compañía cerró durante varias semanas las fábricas en Washington y Carolina del Sur, debido a que la enfermedad se propagó entre los trabajadores. Algunos clientes extranjeros además se enfrentaron al problema adicional de las cuarentenas para los pilotos que vuelan los aviones nuevos desde EE.UU.

“La perspectiva es cada vez más negativa” para Boeing a medida que el impacto del brote fluye hacia los resultados, escribió Sheila Kahyaoglu, analista de Jefferies, en un informe.

Pocas aerolíneas buscan comprar aviones nuevos en un momento en que gran parte de la industria mundial de viajes está luchando por sobrevivir. Mientras Airbus SE también está pasando por dificultades, la presión es especialmente aguda para Boeing, con sede en Chicago, que está trabajando con los reguladores para poner fin a una prohibición de vuelo de 14 meses para el 737 Max después de dos accidentes fatales. Por lo general, los compradores pueden optar por no aceptar una entrega que tenga más de un año de retraso sin enfrentar multas.

En abril, le cancelaron 108 pedidos de aviones Max, el caballo de batalla de Boeing y su principal fuente de ingresos. De ellos, 10 fueron desechados por clientes no identificados, mientras que 98 de los aviones de pasillo único se restaron de las órdenes de China Development Bank Financial Leasing y de la división de arrendamiento de aeronaves de General Electric Co.

Airbus hizo 14 entregas en abril, de las cuales 12 corresponden a aviones de cuerpo estrecho, y nueve ventas nuevas.

Boeing ha estado renegociando la programación de entrega con los arrendadores y las aerolíneas para el 737 Max, mientras la compañía se prepara para reiniciar sus líneas de ensamblaje este mes después de un paréntesis de cinco meses.

