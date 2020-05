BCE no es el “maestro del universo”, dice importante juez alemán

(Bloomberg) -- El Tribunal Constitucional de Alemania no le estaba haciendo una gran solicitud al Banco Central Europeo este mes en su fallo histórico que cuestionaba la base del programa de recompra de activos del bloque, dijo el juez que redactó el dictamen.

Peter Huber, miembro del tribunal alemán, dijo que el fallo le pedía al BCE que se responsabilizara públicamente de su programa de flexibilización cuantitativa y que le diera explicaciones a aquellos que resultaron afectados de forma negativa. Sus comentarios provienen de una entrevista publicada el martes en el sitio web del periódico Sueddeutsche Zeitung.

“El mensaje al BCE en realidad es homeopático”, dijo. “No debería considerarse a sí mismo el ‘Maestro del Universo’”. Una institución como el BCE, que apenas está legitimada democráticamente, sólo es aceptable si se adhiere estrictamente a las responsabilidades que se le asignan”.

El máximo tribunal de Alemania dictaminó el 5 de mayo que el BCE está violando la ley de la UE al no justificar adecuadamente su programa de compra de bonos. Los jueces dijeron que el Bundesbank de Alemania ya no podrá participar en el programa a menos que el BCE justifique sus políticas dentro de tres meses.

La decisión 7 a 1, que va en contra de un fallo de 2018 del Tribunal de Justicia de la UE que confirmó la flexibilización cuantitativa, causa una ruptura entre los tribunales regionales y nacionales.

Huber dijo que el tribunal alemán solo quiere pruebas de que el programa de flexibilización cuantitativa del BCE está dentro de su mandato. El banco central debe demostrar que no excedió sus poderes, ya que no tiene derecho a tomar medidas sólo porque Europa está en crisis, sostuvo.

Un portavoz del ECB declinó hacer comentarios.

Los jueces alemanes aceptan el papel de la corte superior del bloque y sólo intervendrán en casos excepcionales, afirmó Huber.

“Queremos que el tribunal superior de la UE haga mejor su trabajo”, dijo el juez.

Nota Original:ECB Isn’t ‘Master of the Universe,’ German Top Judge Says

©2020 Bloomberg L.P.