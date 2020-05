Artistas de un circo boliviano dejan las acrobacias para elaborar pan en medio de pandemia

ReportajeArtistas de un circo boliviano dejan las acrobacias para elaborar pan en medio de pandemia =(Video)= Cochabamba, Bolivia, 12 Mayo 2020 (AFP) - Los espectáculos del circo boliviano Abuhadba se quedaron sin aplausos en marzo, cuando se impuso una cuarentena para prevenir la expansión del coronavirus. La medida, que lo encontró en Cochabamba, en el centro del país, barrió con sus ingresos, pero no con la imaginación: ahora sus artistas elaboran pan para subsistir."Hay pan casero hecho con amor de los payasos". El cartel anuncia a diario la oferta de los empleados del Abuhadba Circo Internacional, que se vieron obligados a cambiar temporalmente de rubro ante la suspensión de los eventos.La elaboración de pan fresco comienza alrededor de las cinco de la madrugada, cuando un grupo se despierta para preparar la masa, con huevos, leche y levadura. La venta se inicia desde las 7, a vecinos y a transeúntes que pasan por el lugar y se dejan tentar. Los casi 30 empleados y artistas del circo elaboran a diario entre 200 y 350 panes, que venden a unos 0,5 bolivianos (0,07 centavos de dólar) por unidad.La emergencia sanitaria por la pandemia, decretada por el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez el pasado 17 de marzo, ha implicado la suspensión de todos los eventos públicos.Entonces, el dueño del circo, Salvador Abuhadba, descendiente de árabes, y su personal, quedaron en la cuerda floja. "Cuando comenzó el tema de la pandemia, nadie tenía ahorros, porque veníamos de mal, de mal. Con lo que teníamos compramos un horno" pequeño, cuenta Salvador a la AFP. Él cuenta que el circo es itinerante, durante los últimos 20 años en Bolivia.La ayuda de los vecinos que eligen los productos de manos inexpertas se volvió clave: "Nos compran, no porque sea el mejor pan del mundo o más grande, nos compran por apoyarnos, y eso lo sé y lo agradecemos".Una mesa afuera de la carpa sirve como punto de venta. Uno de los que ofrece el pan es un técnico en iluminación devenido payaso por las circunstancias: Franz Paulo, un joven de 23 años, que con el rostro maquillado, peluca y traje, busca llamar la atención de compradores."Para sostenerse aquí en el circo y sobrevivir, me tocó agarrar un espejo y el maquillaje, la nariz, la peluca, mi traje ¿para qué? Para atraer a la gente para que nos compre pan", dice."Me parece muy valorable el hecho de que estén viendo la forma de generar algún ingreso con el pan en el circo, porque obviamente todos estamos en una necesidad", dice Lorena Fiorilo, un ama de casa que se acercó a comprar. - Carpa vacía - Salvador, el dueño del circo, muestra el interior de una enorme carpa de lona completamente vacía."El circo es un arte puro que necesita apoyo de las autoridades", dice con tono melancólico. Aunque enfocados en la subsistencia, en el circo ansían que la cuarentena pase pronto y que el lugar recupere el público, sus risas y sus aplausos."El día que esto se detenga vamos a salir con más fuerza, con más ganas, con más amor propio y a dar lo que sabemos hacer", dice Salvador.El coronavirus ha dejado en Bolivia 2.831 contagiados y 122 fallecidos, según el Ministerio de Salud, mientras que en la región de Cochabamba se han registrado 109 enfermos y 6 muertos.El gobierno informó que la cuarentena se hará más flexible desde este lunes, pero en Cochabamba las medidas se extenderán al menos por una semana más.str-jac/mls/ll