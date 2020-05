Un espectáculo de circo a distancia entretiene a colombianos confinados

SHOTLIST BOGOTÁ, COLOMBIA10 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano panorámico de trapecistas durante un show2. Plano general de malabarista saltando sobre una mujer en la cuerda floja3. Plano panorámico de malabarista en bicicleta sobre la cuerda floja4. Plano panorámico del techo del circo desde el interior de la carpa5. Plano general de asientos vacíos6. Plano general de sillas vacías7. Plano medio de artistas durante un show8. Plano medio del presentador del show 9. SOUNDBITE 1 - Martín Gasca, artista de circo (hombre, español, 6 seg.): "Este show fue para todas las familias, para que se olviden un poquito del gran problema que hay hoy en día que no se puede salir, que uno no puede hacer lo que normalmente hacía" 10. Plano general de malabaristas saltando11. Plano general de malabaristas saltando 12. SOUNDBITE 2 - Martín Gasca, artista de circo (hombre, español, 5 seg.): "Este show fue para todas las familias, para que se olviden un poquito del gran problema que hay hoy en día que no se puede salir, que uno no puede hacer lo que normalmente hacía" 13. Plano general de una pantalla de computadora y malabaristas de fondo14. Plano general de malabarista saltando en un trampolín15. Plano general de malabarista saltando en un trampolín16. Plano medio de un payaso sonriendo17. Plano general de artista actuando en una motocicleta18. Primer plano de una pantalla de computadora mostrando imágenes del 'Globo de la muerte'19. Plano general del 'Globo de la muerte' 20. SOUNDBITE 3 - Juan Cebolla Gasca, artista de circo (hombre, español, 6 seg.): "No podemos hacer lo que nos gusta, estamos atados de manos, estamos impotentes, estamos anciosos de volver a abrir las puertas para llevar alegría con nuestro circo a todas las familias que hoy más que nunca lo necesitan" 21. Plano general de trapecistas22. Plano general de trapecistas 23. SOUNDBITE 4 - Juan Cebolla Gasca, artista de circo (hombre, español, 2 seg.): "No podemos hacer lo que nos gusta, estamos atados de manos, estamos impotentes, estamos anciosos de volver a abrir las puertas para llevar alegría con nuestro circo a todas las familias que hoy más que nunca lo necesitan" 24. Plano medio de un artista maquillándose25. Primer plano de un artista maquillándose26. Plano contrapicado de presentador saludando a cámara27. Plano general de artistas preparándose28. Plano general del personal de televisión 29. SOUNDBITE 5 - Raúl Gasca, director del Circo Hermanos Gasca (hombre, español, 9 seg.): "Un circo necesita público, necesita familias, que vengan y compren su boleto para poder entrar. Hoy eso es imposible" 30. Plano medio de sillas vacías31. Plano medio del 'Globo de la muerte'32. Plano general de artistas saludando a las cámaras33. Plano general de artistas saludando a las cámaras