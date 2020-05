Twitter incluye a experta en IA Fei-Fei Li a su directorio

(Bloomberg) -- Twitter Inc. nombró miembro de la junta directiva a Fei-Fei Li, exejecutiva de Google y experta en inteligencia artificial.

Li es profesora de ciencias de la computación en la Universidad de Stanford y fue directora del Laboratorio de IA de Stanford durante cinco años hasta 2018. Ella se ha destacado en el campo por su trabajo en visión artificial. Li se unió a Google de Alphabet Inc. en enero de 2017 como “científica jefe” de su unidad de servicios en la nube, un nuevo cargo para fomentar las funciones de aprendizaje automático de la compañía para sus clientes empresariales. En ese momento, Google estaba expandiendo rápidamente su trabajo de IA y la división de servicio en la nube. Ese mismo año, Li anunció la apertura del laboratorio de investigación de IA de Google en Pekín.

El período de Li coincidió con la controversia sobre el trabajo de Google para el Proyecto Maven, un programa del Pentágono para analizar imágenes de drones. Después de las feroces protestas del personal, Google decidió no renovar el contrato. Más tarde, funcionarios estadounidenses criticaron el laboratorio de Google en Pekín. Li dejó su cargo en la compañía en septiembre de 2018 y regresó a Stanford.

Li se une a una junta que fue renovada en los últimos meses luego que inversionistas activistas de Elliott Management Corp. y el fondo de capital privado Silver Lake tomaran posiciones en la empresa y presionaran por el cambio, incluida la posible destitución del presidente ejecutivo, Jack Dorsey. Egon Durban, codirector ejecutivo de Silver Lake, ahora forma parte del directorio de Twitter, al igual que Jesse Cohn de Elliott.

Li también es la tercera exejecutiva de Google en unirse al directorio de la compañía. Patrick Pichette, que fue el director financiero de Google, también es miembro de la junta. Omid Kordestani, que fue director de negocios de Google, es el presidente de Twitter.

Nota Original:Twitter Names AI Expert and Former Googler Fei-Fei Li to Board

©2020 Bloomberg L.P.