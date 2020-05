Twitter agregará advertencias a tuits engañosos sobre COVID-19

(Bloomberg) -- Twitter Inc. ahora incorporará una advertencia a las publicaciones con información relacionada con la COVID-19 que considere confusa o engañosa, lo que aumenta la probabilidad de que se etiqueten o eliminen más tuits.

Twitter ya había anunciado que eliminaría publicaciones con información sobre el coronavirus que represente una amenaza directa para la seguridad del usuario. La nueva advertencia se aplicará a tuits que sean “menos graves”, pero “con los que las personas de todas maneras puedan confundirse o sacar conclusiones equivocadas”, indicó la compañía el lunes en una publicación de blog. Los tuits podrían incorporar una advertencia que diga: “parte o todo el contenido compartido en este tuit difiere de las directrices de expertos en salud pública con respecto a la COVID-19”. Los usuarios tendrán una opción para ingresar a ver más información.

Twitter, al igual que Facebook Inc., ha estado intentando frenar la propagación de datos incorrectos y material engañoso sobre el virus. Ambas compañías dependen de las autoridades de salud pública para determinar cuándo un contenido puede ser engañoso, una estrategia que pretende ayudarlos a evitar tomar decisiones sobre qué consejo médico puede ser verdadero o falso.

Nota Original:Twitter Will Add Labels to Some Misleading Covid-19 Tweets

