Temor a una segunda ola de coronavirus

SHOTLIST SEÚL, COREA DEL SUR10 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Primer plano aviso de cierre temporal en un pub de Itaewon, en Seúl2. Plano medio aviso de prohibición de reunión en la entrada de un pub 3. Plano medio bar vacío en Itaewon4. Plano medio restaurante vacío en Itaewon5. Plano general calle cerca de la estación de Itaewon6. Primer plano estación de Itaewon7. Plano general calle vacía en Itaewon 8. Plano general calle vacía en Itaewon 9. Plano general calle vacía en Itaewon 10. Plano medio aviso de que el pub estará cerrado del 10 al 14 de mayor para evitar propagación de COVID-19 SEÚL, COREA DEL SUR6 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano medio crowded street12. Plano medio crowded street13. Plano general crowded stream14. Plano medio crowded streets15. Primer plano crowded street WUHAN, HUBEI, CHINA19 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 16. Plano medio People wearing protective face mask walking inside a park 17. Plano medio People wearing protective face mask walking inside a park WUHAN, HUBEI, CHINAFUENTE: AFPTV 18. Plano general A man sings and dance in a public area 19. Plano general A man sings and dance in a public area WUHAN, HUBEI, CHINA18 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 20. Travelling Street with small food markets ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Cinco nuevos casos de coronavirus en Wuhan, foco de la pandemiaPekín, 11 Mayo 2020 (AFP) - China informó este lunes de cinco nuevos casos de coronavirus en Wuhan, el foco de la pandemia de COVID-19, un día después de anunciar la primera infección en más de un mes en esta ciudad del centro del país.La metrópolis de unos 11 millones de habitantes, puesta en cuarentena durante más de dos meses a finales de enero, se vio muy afectada por el virus, que infectó a casi 83.000 personas y causó 4.633 muertes en el país, según las cifras oficiales.China informó el lunes de un total de 17 nuevos casos de COVID-19, 10 de los cuales son infecciones de origen local. Es el segundo día de aumento de dos dígitos en el número de contagios en un día.Desde el 1 de mayo, se habían mantenido a menos de tres por día.De estos nuevos casos locales, cinco se han registrado en el noreste del país, cerca de Rusia y de Corea del Norte, lo que hace temer la aparición de nuevos focos de contagio.La ciudad de Shulan, con unos 670.000 habitantes, fue puesta en cuarentena después de la detección de al menos 11 casos durante el fin de semana, según la televisión pública CCTV.Hasta ahora China había frenado la epidemia, según las cifras oficiales.No se ha informado de muertes relacionadas con el nuevo coronavirus en el país desde hace casi un mes y la actividad económica se reanuda gradualmente.El parque temático Shanghai Disneyland reabrió el lunes, mientras que las autoridades dieron luz verde la semana pasada para la reapertura de cines y complejos deportivos en todo el país.tjx/rox/sbr/ybl/erl ------------------------------------------------------------- Fuerte aumento de casos de coronavirus en Corea del Sur =(Fotos)= Seúl, 11 Mayo 2020 (AFP) - Corea del Sur registró el lunes el mayor número de casos de coronavirus en más de un mes debido a la aparición de un foco de contagio en un barrio de salidas nocturnas de Seúl.El país, que en febrero era uno de los mayores focos de contagio en el mundo, es considerado un modelo en la lucha contra el virus.La normalidad había empezado a restablecerse desde la semana pasada pero este fin de semana Seúl, la vecina provincia de Gyeonggi y la cercana ciudad de Incheon decretaron el cierre de clubes y bares, porque las autoridades temen una segunda ola de contagio. Este resurgimiento de casos se produce en un momento en el que muchos países europeos inician el desconfinamiento gradual de la población.Corea del Sur registró el lunes 35 nuevos casos, lo que eleva el número total de personas positivas por COVID-19 a 10.909, según los Centros coreanos para el control y la prevención de enfermedades (KCDC).Durante ocho de los 12 últimos días, el país había registrado un aumento de una sola cifra en el número de casos.El lunes por la mañana, 85 personas infectadas tenían vinculos con un hombre de 29 años que dio positivo después de asistir al comienzo de mayo a cinco clubes y bares en Itaewon, uno de los barrios de moda de Seúl, tuiteó el alcalde de la capital, Park Won-soon.Las autoridades municipales han llamado a todos los que han estado en la zona durante las últimas dos semanas a someterse a pruebas.Las autoridades sanitarias intentan localizar a "miles de personas" que frecuentaron estos establecimientos nocturnos, declaró el primer ministro Chung Sye-kyun.El aumento de los contagios se produce cuando el país flexibilizó el miércoles las medidas de distanciamiento social en vigor desde marzo.A finales de febrero, Corea del Sur era el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo, después de China, donde apareció.Pero las autoridades lograron controlar la situación mediante una estrategia agresiva de "rastreo, pruebas y tratamiento" por la que le han llovido los elogios.Lugares públicos como museos y galerías de arte acaban de reabrir y las temporadas profesionales de algunos de los deportes más populares del país, como el béisbol y el fútbol, acaban de comenzar, con semanas de retraso. Se espera que las escuelas reabran esta semana.cdl/slb/hg/juf/ybl/erl