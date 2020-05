Rápido regreso de jugadores mayores a casinos es poco probable

(Bloomberg) -- Los jugadores mayores, un pilar de los casinos en Estados Unidos, sienten temor de regresar a las máquinas tragamonedas y las mesas de blackjack.

Solo 40% de los jugadores mayores de 60 años dijeron que regresarían de inmediato a los casinos una vez que se levantaran las órdenes de confinamiento, según una encuesta. Esto difiere radicalmente de lo que dicen los jugadores menores de 29 años, de los cuales casi dos tercios regresarían en cuanto puedan. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. advirtieron que los adultos mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de enfermedad grave si están infectados con COVID-19.

Otro mal presagio para los casinos: cerca de un tercio de los encuestados dijo que planea gastar menos cuando regresen. Además, solo 22% dijo que consideraría visitar un casino que requiriera un transporte aéreo.

Los casinos de EE.UU. cerraron tras el coronavirus, y aunque propietarios y reguladores están haciendo planes de reapertura, la mayoría de los estados están posponiendo permitir que los grandes establecimientos de entretenimiento abran hasta más adelante en el proceso de recuperación de la nación.

La encuesta, realizada por SynergyBlue, fabricante de juegos con sede en Las Vegas, sugiere que los casinos tendrán que trabajar arduamente para recuperar algunos de sus mejores clientes.

Algunos ya lo están intentando. Wynn Resorts Ltd., en Las Vegas, lanzó un plan detallado de salud y seguridad de 23 páginas el mes pasado que exige controles de temperatura en las entradas. El casino tiene contemplado limpiar los dados y las máquinas tragamonedas después del uso por parte de cada cliente, y entregará bolsas de accesorios que incluyen máscaras y desinfectante para manos.

The Venetian, propiedad de Las Vegas Sands Corp., también ha emitido protocolos COVID-19 que incluyen controles de temperatura.

Si bien la salud es un problema, no es la única preocupación. De los encuestados que no estaban seguros o no planeaban regresar, el 58% dijo que era porque les preocupaba la economía. El cuestionario, enviado a clientes a fines de abril, recibió respuestas de 1.000 jugadores.

