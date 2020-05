Objetivos climáticos de grandes petroleras son insuficientes

(Bloomberg) -- Las grandes petroleras europeas han dado grandes pasos al establecer planes para reducir los gases de efecto invernadero, pero no son suficientes para cumplir con los objetivos del acuerdo climático de París, según un informe de administradores de fondos que supervisan más de US$19 billones.

De las seis compañías petroleras en el estudio, Royal Dutch Shell Plc y Eni SpA tienen los planes más ambiciosos e integrales, pero incluso ellas se quedan cortas. Las españolas Repsol SA y BP Plc necesitan ampliar lo que está cubierto en los suyos, mientras que la austriaca OMV AG debe establecer un objetivo nuevo y más audaz, según el informe.

El estudio fue producido por Transition Pathway Initiative, un programa global que evalúa los riesgos climáticos y la preparación de las empresas para una economía baja en carbono. Una “masa crítica” de compañías ahora incluye emisiones de Alcance 3 –las producidas por sus consumidores–, en sus planes, mientras que ninguna lo hacía hace tres años, dijo Adam Matthews, copresidente de la iniciativa y director de la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra, en una entrevista.

Las compañías petroleras han estado bajo un mayor escrutinio por parte de los inversores para actuar con más fuerza sobre el clima. Las iniciativas se han convertido en una parte más importante de las reuniones anuales de accionistas. La presión de la sociedad también aumenta a medida que la gente quiere que los grandes productores utilicen sus importantes cantidades de efectivo para limpiar el medio ambiente.

En los últimos meses, las compañías han anunciado importantes planes para reducir sus emisiones de carbono a cero en términos netos. Pero las afirmaciones de estar en camino de cumplir con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global a aproximadamente 1,5 grados centígrados no se justifican utilizando las métricas de TPI, según el informe.

TPI quiere compromisos climáticos más fuertes y también está promoviendo un mayor papel para la captura y el almacenamiento de carbono. Todavía hay incertidumbre sobre cómo se puede escalar esta tecnología, dijo.

BP, OMV, Repsol, Shell y Total SA han declarado que proporcionarán más detalles sobre sus ambiciones climáticas este año. Pero sus planes actualmente no son comparables y se necesita estandarizar las divulgaciones para sopesar directamente los compromisos.

Otros sectores

Para que la industria del petróleo y el gas alcancen el cero neto en 2050, deben seguir otros sectores. El informe señala el reciente anuncio de Shell de que, en última instancia, solo hará negocios con empresas libres de emisiones para cumplir sus propios objetivos.

La ruptura entre el enfoque de las compañías europeas de petróleo y gas hacia el cambio climático y el resto del mundo es notable, dijo TPI. La brasileña Petroleos Brasileiro SA es la única compañía no europea, de las 42 evaluadas por TPI, que tiene un objetivo de emisiones que incluye el Alcance 3. Las compañías estadounidenses más grandes no han establecido objetivos de emisiones.

Antes de la pandemia de coronavirus, TPI estuvo involucrada en conversaciones con algunas compañías de petróleo y gas en Estados Unidos, dijo Matthews.

“La COVID ha detenido algo de eso, pero ha reforzado y turboalimentado a algunas de las europeas”, dijo. El compromiso se encuentra en una etapa diferente en América del Norte y “mi esperanza es que, a su debido tiempo, podamos tener una o dos compañías estadounidenses a bordo”.

Nota Original:Big Oil’s Climate Targets Not Enough for Paris Goals, Funds Say

