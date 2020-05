Nueva York comienza el próximo capítulo con algunas reaperturas

(Bloomberg) -- Nueva York comienza una nueva fase de recuperación, ahora que algunas regiones están listas para comenzar a reabrir el viernes, dijo el gobernador del estado, Andrew Cuomo.

Ciertos negocios que incluyen la construcción, el comercio minorista, los cines y algunas actividades recreativas reabrirán esta semana a nivel regional, y cada área cumplió con siete criterios, incluidas las bajas tasas de hospitalizaciones relacionadas con el virus y ciertas pruebas y medidas de rastreo. Habrá salas de control para monitorear la reapertura de cada área, asegurando que cumplan con las métricas, dijo el gobernador.

“Tan rápido como puedan reabrir, abran”, dijo Cuomo el lunes en una conferencia de prensa. “Solo miren los datos”.

Cuomo ha dicho que sería un “milagro” si la ciudad de Nueva York estuviera lista para reabrir el 15 de mayo. Hoy temprano, el alcalde Bill de Blasio dijo que es probable que el confinamiento de la ciudad continúe hasta junio.

Los ingresos hospitalarios en toda la ciudad han disminuido, junto con los ingresos en cuidados intensivos, pero las medidas de incidencia de virus muestran que la ciudad “claramente todavía no está lista” para reabrir, dijo De Blasio.

A nivel estatal, Nueva York agregó 1.660 casos el domingo, el número más pequeño desde mediados de marzo. El número de nuevas hospitalizaciones por COVID es de 488, casi igual que el 19 de marzo, cuando el brote comenzó a aumentar rápidamente. Nueva York reportó 161 muertes adicionales, lo más bajo desde finales de marzo. Durante más de una semana, ese número se detuvo entre 200 y 300.

“Estamos saliendo al otro lado”, dijo Cuomo. “En muchos sentidos, desde mi punto de vista, estamos al otro lado de la montaña”.

Nueva York es el epicentro del brote estadounidense, con 337.055 casos y 21.643 muertes. Cuomo dijo que es importante aprender de los errores que otros han cometido. Otros países reabrieron demasiado rápido y no tenían controles adecuados, dijo.

Nota Original:New York Begins Next Chapter With Some Reopenings on Friday

©2020 Bloomberg L.P.