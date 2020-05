Mercado quiere un BCCh apegado a la tradición: Chile Renta Fija

(Bloomberg) -- La semana pasada estuvo marcada por nuevas colocaciones de Tesorería de Chile en mercados internacionales, un dato de inflación levemente por encima de lo esperado, atisbos de nuevas colocaciones corporativas y el compromiso del Banco Central de usar medidas no convencionales para ayudar en la estabilidad financiera.

No hay duda que el BCCh mantendrá la tasa en 0,5% por un período prolongado, como anunció el 6 de mayo. Pero en lo que no hay consenso es en qué consistirán esos “instrumentos no convencionales” que la entidad podría usar en el futuro, como mencionó en su comunicado el miércoles. Y si es que son necesarios.

Algunos analistas aún ven espacio para que el Banco Central aumente el estímulo monetario sin grandes modificaciones al marco legal, siguiendo con la compra de bonos bancarios y líneas de financiamiento a los bancos. Otros ven que el mercado se ha estabilizado y no sería necesario ninguna medida adicional.

“Hay un montón de espacio aún para seguir con medidas no convencionales con la legislación actual” como la compra de carteras de bonos en manos de los bancos, dice Gonzalo Reyes, economista de Abaqus. Por el contrario, una ley que permita al BCCh comprar bonos de Tesorería en licitaciones primarias no sería conveniente porque “los efectos de largo plazo pueden ser muy complejos” al impulsar mayor inflación.

El BCCh declinó comentar por estar en periodo de silencio tras la reunión del 6 de mayo. En sus estatutos está escrito que el BCCh no puede financiar al fisco comprando bonos de Tesorería ni en el mercado primario o secundario. Algunos economistas han pedido relajar esa restricción por lo menos en el mercado secundario. Tampoco puede comprar bonos corporativos de forma directa, pero sí se le permite a los bancos locales usar bonos corporativos de Chile como colateral para préstamos con el Banco Central, sin que la autoridad monetaria asuma el riesgo corporativo.

Pero no todos creen necesarios más estímulo. “El stock para que el Central compre sus propios bonos es pequeño y el QE es cada vez menos efectivo, hace tiempo que esta recompra ya no es noticia nueva”, dice el gerente de renta fija de LarraínVial, Mariano Álvarez. Aún queda espacio para seguir con la compra de bonos bancarios, “pero el mercado, en términos de liquidez y precios, se normalizó en gran medida por lo que no creo que profundicen por ahí”.

Si el BCCh fuera a comprar deuda de Tesorería en el mercado secundario, sería para contribuir a la estabilidad de la parte larga de la curva y no para proveer recursos al Estado porque “el fisco ya ha demostrado que no tiene problema de financiamiento en el mercado”, dice Nathan Pincheira, economista de Fynsa.

Esto se ve en la buena recepción de la colocación de Tesorería el pasado martes en mercados internacionales. La emisión en dólares, por casi USD1.500 millones con vencimiento en 2031, tuvo una demanda de 5,7 veces el monto colocado, mientras que para la de EU500 millones a 5 años la demanda fue de 7 veces.

“El costo de financiamiento no está alto. No se ven problemas significativos en el mercado para las tasas bases”, dice Reyes de Abaqus.

LA SEMANA QUE PASÓ

Los datos de desempleo, Imacec e inflación estuvieron en línea con las estimaciones del mercado. Si bien la actividad en marzo se contrajo en 3,5%, los economistas apuntan a un retroceso mucho mayor en abril, que recogerá la totalidad del efecto del coronavirus y las medidas de cuarentena. El dato de inflación confirma una tendencia a la baja, mientras las tasas de breakevens, si bien subieron levemente en la semana que pasó, proyectan una inflación de 1,3% este año.

A la emisión de Tesorería se sumó la de Metro por valor total de USD1.500 millones a 10 y a 30 años, a cupón del 3,65% y 4,7%, respectivamente. Caja Los Andes inscribió un bono en el mercado local a 10 años por 9 millones de UF y para esta semana, en tanto, Empresa de Ferrocarriles del Estado hará reuniones con inversionistas para una venta de bonos con Banchile Inversiones como asesor.

LO QUE DICE NUESTRO ESTRATEGA

“Las tasas de los swaps peso-cámara siguieron la semana pasada su tendencia a la baja y los datos de inflación ayudan a corroborar la opinión de que la desaceleración de la actividad mantendrá los precios deprimidos al menos a corto plazo. La pregunta principal que surge para las próximas semanas es cuánto tiempo el extremo más largo de la curva no reflejará el mayor riesgo de deterioro del presupuesto en medio de gastos extraordinarios vinculados a la lucha contra el coronavirus y su impacto económico que llevó al gobierno a emitir nueva deuda la semana pasada”.

- Davison Santana, estratega de renta fija de Bloomberg News

ESTA SEMANA:

En Chile: Mayo 12: Encuesta de Economistas del Banco Central Mayo 13: Colocación de bonos de Tesorería en mercado local

Internacional: Estados Unidos Mayo 12: Inflación de abril Mayo 12: Índice de Precios al Productor de abril Mayo 15: Ventas Minoristas de abril Mayo 15: Producción Industrial de abril China Mayo 11: Inflación de abril Mayo 11: Índice de Precios al Productor de abril Mayo 14: Ventas Minoristas de abril Eurozona Mayo 13: Producción Industrial de marzo Mayo 15: Tasa de Desempleo del 1T Mayo 15: PIB del 1T



NOTICIAS RECIENTES:

