Medicina de Gilead para COVID-19 será insuficiente para EE.UU.

(Bloomberg) -- Estados Unidos recibirá menos de la mitad de la donación mundial de Gilead Sciences Inc. de 1,5 millones de viales de su medicamento para tratar la COVID-19 durante las próximas seis semanas, cantidad que se estima que no será suficiente para tratar a todos los pacientes que calificarían para ello.

Gilead donará cerca de 607.000 viales de su remdesivir a EE.UU. durante ese período de tiempo. Dicha cantidad es suficiente para tratar a 78.000 pacientes hospitalizados, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, o HHS por sus siglas en inglés. Los funcionarios de salud autorizaron el uso de emergencia del tratamiento a principios de este mes.

“Es probable que la oferta inicial de remdesivir sea más restringida que lo que habíamos estimado anteriormente”, indicó Brian Abrahams, analista de RBC, en una nota a los clientes. Dijo que habría esperado que 80% de la donación de Gilead se distribuyera en EE.UU. La distribución también será más lenta de lo esperado, de menos de 50.000 dosis en los primeros dos envíos.

Más de 300.000 pacientes elegibles en EE.UU. no tendrán acceso al tratamiento de la compañía con sede en Foster City, California, hasta fines de julio. Eso y “una oferta limitada hasta casi fin de año” podría presionar a los departamentos de salud estatales, según Abrahams.

Gilead dijo que la compañía no estaba decidiendo la asignación de remdesivir y difirió las preguntas sobre las donaciones y la distribución al gobierno de EE.UU. HHS no respondió a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de Gilead subieron 3,2% el lunes y han subido 22% este año.

“Escucha nuestra súplica”

El estado de Nueva York ha sido el epicentro de la pandemia con más de 330.000 de los 1,3 millones de casos de COVID-19 en EE.UU., según datos de la Universidad Johns Hopkins. La semana pasada, el estado recibió la mayor donación de remdesivir hasta ahora, de 565 cajas, como parte de una asignación inicial a siete estados, dijo el HHS en una declaración el sábado.

En Nueva York, alcalde Bill de Blasio dijo que la cantidad del medicamento enviada a su ciudad era aproximadamente 10% de lo que necesita.

“Seguimos siendo el epicentro de esta crisis. Por lo tanto, espero que la Casa Blanca escuche nuestra súplica y nos proporcione rápidamente las dosis adicionales que necesitamos”, dijo el alcalde durante su sesión informativa diaria el domingo.

La agencia dijo que a partir de la tarde del 7 de mayo, seis estados más recibieron el medicamento. A Maryland y Connecticut se les asignaron 30 cajas a cada uno, mientras que a Michigan le entregaron 40 cajas. Puntos críticos como Illinois y Nueva recibieron más de 140 y 110 cajas cada uno. Iowa, por su parte, obtuvo 10 cajas. Cada caja contiene 40 viales de remdesivir.

La escasez podría ser un buen augurio para otra aprobación de uso de emergencia, esta vez para BioCryst Pharmaceuticals Inc., especularon algunos usuarios de Twitter. El lunes, la acción subió 15%, a su mejor nivel en un año. La compañía de baja capitalización está probando galidesivir en un estudio controlado con uso de placebo en Brasil. La primera parte del estudio incluirá a 24 pacientes hospitalizados por COVID-19.

Nota Original:Gilead’s Virus Drug Seen in Short Supply for Americans (2)

©2020 Bloomberg L.P.