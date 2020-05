La guitarra de Kurt Cobain en el disco "Unplugged" podría subastarse en 1 millón de dólares

11 mayo (Reuters) - El cárdigan de Kurt Cobain se vendió por un récord de 334.000 dólares el año pasado y ahora la guitarra acústica que el roquero tocó en la sesión de "MTV Unplugged" con Nirvana, cinco meses antes de su muerte, se espera que se subaste en junio por un millón de dólares.

Julien's Auctions dijo el lunes que la guitarra Martin D-18E de 1959 que Cobain tocó para la grabación en vivo de 1993 está a la venta. El instrumento tiene un estuche maltrecho, cuyo compartimiento de almacenamiento contiene una pequeña bolsa de gamuza donde se dice que el músico escondió la heroína a la que fue adicto en sus últimos años.

El cantante de Nirvana, que grabó la sesión "Unplugged" en noviembre de 1993, fue encontrado muerto, a los 27 años, de una herida de bala autoinfligida en su casa de Seattle en abril de 1994.

El director ejecutivo de Julien's Auction, Darren Julien, dijo que la guitarra "se ha ganado el lugar que le corresponde en la historia como el instrumento de uno de los músicos e iconos más influyentes del rock en una de las actuaciones en directo más grandes y memorables de todos los tiempos".

El álbum "MTV Unplugged in New York", con versiones acústicas de temas como "About a Girl", "Apologies" y una versión de "The Man Who Sold the World" de David Bowie, fue lanzado después de la muerte de Cobain y encabezó las listas de Billboard y ganó un Grammy.

El cárdigan verde oliva que llevaba Cobain para la sesión se vendió por 334.000 dólares en una subasta en octubre de 2019 en lo que Julien dijo que era un récord mundial para ese tipo de prenda.

El millón de dólares que se espera por la guitarra es sólo una estimación inicial, dijo Julien. El récord mundial de una guitarra se estableció en junio de 2019 cuando la Fender Stratocaster negra del músico de David Gilmour de Pink Floyd se vendió por 3,9 millones de dólares en una subasta en Nueva York

Otros artículos de Cobain que se subastarán el 19 y 20 de junio en Beverly Hills serán una guitarra Fender Stratocaster que usó en la gira "In Utero" de Nirvana en 1994 , una camisa plateada metálica que usó para el vídeo musical de 1993 de "Heart-shaped Box" y la lista de canciones mecanografiadas que usó para la sesión de MTV.

La guitarra acústica de Cobain se expondrá públicamente en el Hard Rock Cafe en Piccadilly Circus de Londres a partir del 15 de mayo y en la galería de subastas en Beverly Hills del 15 al 19 de junio. (Reporte de Jill Serjeant Editado en español por Javier López de Lérida)