Johnson pide uso de máscaras y evalúa ‘burbujas’ entre hogares

(Bloomberg) -- Los británicos deben cubrirse el rostro en los espacios cerrados y prepararse para que la nueva normalidad dure un año o más, dijo el Gobierno de Boris Johnson en un plan de recuperación nacional por el coronavirus publicado el lunes.

Johnson dijo que es probable que se necesiten medidas de distanciamiento social en el futuro previsible, y que las personas continúen trabajando desde casa si pueden, hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento farmacológico.

Pero a medida que el país comienza a volver al trabajo y las restricciones se alivian en fases, las personas deben usar protectores faciales para frenar la propagación de la enfermedad, según el plan.

Entre las opciones que se están considerando se incluye la idea de permitir que los hogares se mezclen, formando una especie de “burbuja” con otro hogar. Ello permitiría a dos hogares compartir el cuidado infantil, lo que ayudaría a los padres a volver al trabajo, según el documento.

A largo plazo, es probable que se apliquen diferentes medidas de restricción en las diferentes regiones y naciones del Reino Unido. Los ministros en Londres estarán listos para imponer restricciones estrictas a los movimientos en una zona si se da un repunte de los casos, dijo el Gobierno.

“Una vacuna o tratamiento para las masas podría tardar más de un año”, dijo Johnson, en la introducción del documento. “Nuestro plan debe incluir un supuesto en el que estemos juntos, a largo plazo, haciendo todo lo posible para evitar esa situación”.

El Gobierno advirtió que es “poco probable” que el virus sea erradicado en el Reino Unido o en todo el mundo.

“Debo pedirle al país que sea paciente con el trastorno continuo a nuestra forma de vida habitual”, dijo Johnson. “El peor resultado posible sería un regreso a un virus fuera de control”.

En un discurso televisado a la nación el domingo por la noche, Johnson anunció los “primeros pasos con cautela” para flexibilizar las normas de aislamiento en un plan de tres fases, que comienza esta semana con tiempo libre ilimitado para deportes como el golf y el tenis, y permite a las personas ir en coche a parques y playas de Inglaterra. El primer ministro pidió a aquellas personas que no pueden trabajar desde casa, como los sectores de fabricación y construcción, que regresen a sus ocupaciones.

En la segunda fase del plan, las escuelas primarias y las tiendas comenzarían a abrir desde el 1 de junio, mientras que el tercer paso podría permitir que los cafés al aire libre reanuden el comercio en julio.

El cambio en el tono sigue a semanas de presión por parte de miembros del Partido Conservador de Johnson para un final rápido del bloqueo. Pero si bien Johnson enfatizó su enfoque cuidadoso, el Gobierno se enfrenta a una batalla para convencer a las empresas y los trabajadores de que es seguro reanudar la actividad.

