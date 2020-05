Goldman dice que aranceles EEUU-China son factor clave en yuan

(Bloomberg) -- Para aquellos inversores que se preguntan qué hará falta para que el yuan salga de su reciente letargo, Goldman Sachs Group Inc. tiene una respuesta: céntrese en los aranceles.

Los eventos relacionados con los aranceles en la disputa comercial entre China y EE.UU. tienen una mayor influencia en la moneda que otros temas, como las restricciones a la industria de la tecnología o las vinculadas a Hong Kong o Taiwán, escribieron economistas de Goldman dirigidos por Hui Shan en un comentario con fecha de 8 de mayo.

El yuan se debilitó a una media de aproximadamente un 1% en la semana posterior a cinco eventos relacionados con aranceles en 2018 y 2019, según Goldman. Las noticias sobre otros puntos de discordia en la relación China-Estados Unidos resultaron en “movimientos no consistentes”, dijo el banco.

Los cambios en la moneda china han sido moderados recientemente. Una medida de la volatilidad histórica cayó al nivel más bajo en más de tres meses. El yuan subió solo un 0,3% en abril, el cambio mensual más pequeño desde noviembre. La moneda cayó un 0,1% a 7,0805 por dólar a las 12:28 pm del lunes en Shanghái.

Las tensiones entre China y Estados Unidos han empeorado recientemente, y una disputa entre los dos países sobre el origen del coronavirus podría descarrilar un acuerdo comercial de primera fase. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda el futuro de ese acuerdo el viernes y dijo que “está teniendo dificultades con China”.

Stephen Innes, estratega jefe de mercado para Asia de AxiTrader Ltd., dijo que se había vuelto “optimista respecto al yuan hasta que la retórica de la guerra comercial se intensificó”, y agregó que ahora es “más neutral”. Pronosticó que el yuan se cotizará alrededor de 7,05-7,15 en el cuarto trimestre.

