El dividendo de Goldman es el más expuesto, según Morgan Stanley

(Bloomberg) -- El dividendo de Goldman Sachs es el que está más expuesto en el peor de los casos analizados por Morgan Stanley sobre si es probable que los grandes bancos reduzcan los pagos ante la presión de los reguladores mundiales para que preserven capital durante la crisis de Covid-19.

Goldman no tiene “mucho margen de maniobra para absorber una duplicación de las pérdidas crediticias que estimamos en nuestro caso bajista”, escribieron analistas dirigidos Betsy Graseck en un comentario ya que “el capital regulatorio del banco está justo por encima de sus mínimos requeridos” según las nuevas reglas que entrarán en vigor en octubre de 2020.

El temor a que los reguladores del sector bancario y el Congreso puedan centrarse en los dividendos comenzó a emerger en marzo, cuando muchos grandes bancos de EE.UU. suspendieron voluntariamente la recompra de acciones como parte de un esfuerzo por conservar capital y reforzar los préstamos a clientes afectados por la pandemia. Por su parte, las entidades europeas suspendieron el pago de dividendos. Asimismo, los políticos estadounidenses de ambos partidos podrían anotarse puntos contra Wall Street, que teme emerger como el villano en la pandemia.

Por ahora, Graseck espera que los mayores bancos de Estados Unidos puedan mantener dividendos por una simple razón: tienen suficiente capital. Pero si se hace realidad el caso bajista de Morgan Stanley, “los inversores deberían estar preparados para recortes de dividendos”.

Las posibles razones de los recortes incluyen una mayor probabilidad de una grave recesión económica o presión regulatoria, particularmente si a la Reserva Federal le resulta difícil predecir la dirección de la economía, dijo, mientras que la creciente presión política podría obligar a los bancos a reducir los dividendos por razones no financieras. También puede haber un “efecto dominó”, señaló. “Si un banco de gran capitalización cancela el dividendo, eso podría crear una presión adicional para que otros sigan su ejemplo”.

Nota Original:Goldman’s Dividend Most at Risk, Morgan Stanley Analyst Says

©2020 Bloomberg L.P.