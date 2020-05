Dinamarca, la primera bolsa de Europa en borrar pérdidas de 2020

(Bloomberg) --

El índice OMX Copenhagen 25 subía un 1,3% el lunes, borrando las pérdidas desde principios de año, que habían alcanzado un 23% en marzo. El Stoxx Europe 600 ha caído más de un 18% en 2020.

El rendimiento del indicador escandinavo ha superado a la media ya que aproximadamente la mitad de su ponderación está representada por valores farmacéuticos, como Novo Nordisk A/S y Coloplast A/S, los cuales han mostrado más resistencia en una economía global devastada por el impacto de la pandemia. Las acciones de sectores sostenibles también han impulsado el índice.

Los valores europeos han repuntado tras caer a mínimos en marzo, gracias a las medidas de estímulo, un optimismo de que la actividad económica se reiniciará en las principales economías y esperanzas de nuevos medicamentos para combatir el virus.

