DEP-LIS LISTA DEPORTES

Lunes 11 de mayo de 2020

Los editores son Eric Núñez hasta las 2100 GMT en Nueva York, y León Girón a partir de esa hora, en Ciudad de México.

FÚTBOL

INGLATERRA-REINICIO

MANCHESTER, Inglaterra - Poner fin prematuro a la temporada de la Liga Premier es una de las opciones que discuten los equipos, a pesar de que el gobierno abre la puerta a la reanudación de la competencia para junio en caso de que no haya un repunte en el número de infecciones de coronavirus. Si bien no se permitirá la presencia de público en los estadios durante algún tiempo, la decisión del gobierno británico de dar luz verde al deporte profesional contrasta con los lineamientos de las autoridades en Francia y Holanda, que prohibieron todos los eventos hasta septiembre. Por Rob Harris. 548 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MILAN-IBRAHIMOVIC

MILÁN - Zlatan Ibrahimovic regresa a Italia y tendrá que pasar dos semanas en cuarentena con miras a una posible reanudación de la Serie A italiana con el Milan. El delantero deja atrás varias interrogantes en su natal Suecia. 254 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ITALIA-DECESO

SIN PROCEDENCIA - Andrea Rinaldi, un jugador de 19 años surgido de las divisiones inferiores del Atalanta, fallece debido a un aneurisma. Rinaldi estaba a préstamo en el Legnano, de la Serie D, cuarta división, que confirmó su deceso. Perdió el conocimiento el viernes mientras se entrenaba en su casa y falleció tres días después. 149 palabras. ENVIADO.

JUEGOS OLÍMPICOS

TOKIO-SOUVENIRS

TOKIO- Es un época muy solitaria para las tiendas que venden la mercancía oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los clientes que reciben son escasos para una cita que fue pospuesta un año y sigue cubierta bajo un manto de incertidumbre. Y es algo que preocupa a los organizadores de Tokio, que apostaban a generar 100 millones de dólares con la venta de 5.500 productos, incluyendo palillos para comer, paraguas y peluches gigantes de las mascotas que podían alcanzar 200 dólares. Por Stephen Wade. 786 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BÉISBOL

TEMPORADA 2020

NUEVA YORK - El béisbol de las Grandes Ligas da el visto bueno a los dueños de los equipos para que transmitan al sindicato de peloteros una propuesta que podría despejar el camino para que se reanuden las actividades alrededor del 4 de julio, sin aficionados, y con la posibilidad de que haya bateador designado en la Liga Nacional en el 2020. La pretemporada comenzaría a mediados de junio, según dijo a The Associated Press una persona al tanto de la decisión. La persona habló a condición de no ser identificada porque no ha habido un anuncio oficial por ahora. Por Ronald Blum. 576 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CLASICO MUNDIAL

NUEVA YORK - El Clásico Mundial de Béisbol será pospuesto de 2021 a 2023 debido al nuevo coronavirus, informa a The Associated Press una persona con conocimiento de los planes. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que aún no hay un anuncio oficial. La decisión, reportada en primera instancia por ESPN Deportes, debe ser aprobada por la junta directiva del Clásico Mundial, tal como se prevé que suceda. Por Ronald Blum. 187 palabras. ENVIADO.

TENIS

ARGENTINA-TENIS

BUENOS AIRES - Bajo un estricto protocolo que permite sólo juegos individuales sin aproximación a la red ni cambios de lado, entre otras recomendaciones, el tenis se convierte en el primer deporte que volvió a practicarse en Argentina durante durante la cuarentena obligatoria por pandemia de coronavirus. La novedad ocurrió en la provincia litoral de Corrientes, a unos 900 kilómetros al noreste de Buenos Aires, a partir de la decisión del presidente Alberto Fernández de flexibilizar la cuarentena obligatoria que rige desde el 20 de marzo para algunos distritos con baja tasa de contagios. 267 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

__

Si tienen alguna pregunta sobre los despachos enviados o pedidos de cobertura de alguna noticia, pueden llamar al (212) 621-1645 o escribirnos a deportes@ap.org. Para consultas sobre fotografías favor comunicarse al teléfono (5255) 3300-7640 o al correo electrónico latamphotodesk@ap.org