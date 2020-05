Crucero con casos de covid-19 atraca en Montevideo para evacuar a tripulantes

actualiza con llegada del barco y mención Infografía ///Montevideo, 11 Mayo 2020 (AFP) - El crucero australiano Greg Mortimer atracó este lunes en el puerto de Montevideo para evacuar a sus tripulantes, entre ellos decenas de contagiados de covid-19, que el martes serán repartidos en dos hoteles para cumplir una cuarentena, según dispuso el gobierno uruguayo.El buque llegó al muelle C del puerto capitalino sobre las 15H00 locales (18H00 GMT), tal como había anunciado la Cancillería más temprano este lunes."Finalmente decidimos que Uruguay iba a hacer lo que debe. Esta gente no puede seguir en altamar indefinidamente en un barco donde aparentemente el virus circula, contagia y recontagia, porque no se están curando", había dicho el canciller Ernesto Talvi en declaraciones televisivas el sábado.El buque, propiedad de la empresa Aurora Expeditions, estuvo fondeado a 20 km del puerto de Montevideo desde fines de marzo, tras detectarse casos de coronavirus entre sus más de 200 personas a bordo. Sus cerca de 130 pasajeros -australianos, neozelandeses, estadounidenses y europeos- fueron evacuados en dos tandas, el 10 y el 15 de abril, en corredores sanitarios dispuestos por el gobierno uruguayo.Pero aún quedan a bordo 83 tripulantes de 20 nacionalidades. Apenas uno, de nacionalidad polaca, pudo abordar un vuelo para volver a su país. Un miembro filipino de la tripulación falleció por covid-19.De acuerdo con lo informado por Talvi, los tripulantes bajarán el martes en dos ómnibus: uno destinado a los 37 infectados de coronavirus, quienes serán trasladados a un hotel especialmente acondicionado para recibirlos, y otro para los que dieron negativo a las pruebas, que irán a otro alojamiento. El operativo contará con "todas las garantías sanitarias, para cumplir la cuarentena con comodidad, aislados en sus habitaciones, con chequeos médicos diarios que va a realizar el (sanatorio privado) Casmu y con vigilancia en los hoteles para que nadie pueda entrar o salir", dijo el canciller. Además, informó que el Ministerio de Salud Pública estableció un protocolo sanitario para que quienes se vayan curando -tras dar negativo en un test y pasar 72 horas sin síntomas- puedan obtener el alta, "ya sea para volver al buque o tomar un vuelo para volver a sus hogares". Mientras tanto, una empresa se encargará de desinfectar el navío.gv/gma/mls -------------------------------------------------------------