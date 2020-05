Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Gobiernos avanzan hacia la reapertura de las economías; China promete más estímulo, y disminuyen los contagios en Europa.

Esté alerta

La Casa Blanca lucha contra un brote interno de coronavirus después de que la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, Katie Miller, diese positivo a la enfermedad. Un portavoz dijo que Pence volvería a trabajar hoy. La Administración está apoyando planes para reabrir la economía, citando a Corea del Sur y Austria como modelos para volver al trabajo. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson expuso un plan para aliviar las medidas de confinamiento aunque hace hincapié en que aún no ha llegado el momento de levantar las principales restricciones. Hubo malas noticias para las aerolíneas cuando anunció que el país tenía previsto poner en cuarentena a los viajeros que llegaban al Reino Unido

Más dinero

El Banco Popular de China dijo que recurrirá a políticas “más poderosas” para contrarrestar el impacto económico del coronavirus. Aumenta el temor a que la lenta demanda interna y el colapso de la economía mundial desaceleren una posible recuperación. Los comentarios del banco se hacen eco de las reflexiones expresadas por el presidente de la Reserva Federal de Minneápolis, Neel Kashkari, quien anticipó que lo peor está por venir para la economía de EE.UU. Los economistas también esperan más estímulo del Banco Central Europeo, a pesar del fallo del tribunal constitucional de Alemania de la semana pasada.

Alivio de medidas, pero...

Hubo mejores noticias sobre la propagación del virus en Europa, y España registró la menor cifra de muertes en casi dos meses, mientras que Alemania tuvo el menor número de casos nuevos en casi una semana. Las preocupaciones sobre el riesgo de una segunda ola persisten, y Corea del Sur se enfrentó a un aumento repentino en los casos vinculado a clubes nocturnos en Seúl. En EE.UU., la manufactura está registrando un lento reinicio, que no es lo suficientemente rápido para el responsable de Tesla Inc., Elon Musk.

Mercados mixtos

La incertidumbre sobre las medidas para la reanudación de la actividad económica y si unas medidas apresuradas podrían resultar en una segunda ronda de restricciones hacen que las bolsas se muevan con cautela esta mañana. El índice MSCI Asia-Pacífico agregó 0,7% con el impulso de los comentarios del banco central de China. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba un 0,4% a las 5:50 am, hora de Nueva York, los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída en la apertura del mercado, el rendimiento del Tesoro a 10 años era de 0,696% y petróleo se desinflaba.

También hoy...

Hay pocos datos notables en el calendario económico de hoy. El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, debatirá la respuesta a la pandemia, sumando su voz al creciente coro de oradores de la Fed antes de un discurso del presidente Jerome Powell el miércoles. Marriott International Inc., Under Armour Inc. y Mylan NV se encuentran entre las compañías que informan hoy.

