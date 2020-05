Banco Central Europeo anota récord en compras de deuda pero rendimientos suben

FRÁNCFORT, mayo 11 (Reuters) - El Banco Central Europeo compró un monto récord de 44.000 millones de euros (47.640 millones de dólares) en bonos la semana pasada como parte de sus programas de estímulo, pero aún no puede controlar los costos de endeudamiento de Italia y de otros países vulnerables, mostraron datos del BCE el lunes. El BCE planea comprar al menos 1,1 billones de euros en bonos este año para ayudar a los gobiernos, empresas y familias de la zona euro a soportar el golpe económico de pandemia de coronavirus, que ha dado pie a fuertes medidas de confinamiento y suspensión de actividades. Pero sus esfuerzos sin prececentes no han logrado resultados positivos hasta ahora. A pesar de sus compras semanales de deuda en niveles récord, incluyendo al menos 7.100 millones de euros en bonos del sector público, los rnedimientos de los papeles referenciales de Italia, Portugal y España aumentaron la semana pasada. Esto demostró que los inversores privados están desprendiéndose de esos papeles a pesar de la promesa del BCE de seguir comprándolos durante el tiempo que sea necesario y luchar contra cualquier señal de "fragmentación": un código para el alza de las primas de riesgo para los países más endeudados del bloque. El BCE aún no ha publicado un desglose de activos de su Programa de compra de emergencia pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés), que actualmente representa la mayoría de sus compras. (Reporte de Francesco Canepa. Editado en español por Marion Giraldo)