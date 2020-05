Argelia promete ayuda a modesta tenista que criticó a la estrella Thiem

Los dirigentes argelinos han prometido ayudar a la tenista Inès Ibbou, que criticó al número 3 del ránking masculino Dominic Thiem, después de que el austriaco se negase a aportar dinero para los jugadores en situación precaria por la suspensión de la temporada como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"Querido Dominic... Tú sabes que, en un país como el mío, no es fácil para una mujer ser atleta de alto nivel", escribió Ibbou, de 21 años, en un vídeo en forma de carta abierta a Thiem difundida este fin de semana a través de las redes sociales.

La joven deportista, de familia humilde, destaca las dificultades de progresar en "un país sin un torneo profesional", sin "un solo entrenador en el circuito internacional", sin "patrocinadores" u otro apoyo financiero.

El ministro de Juventud y Deporte, Sid Ali Khaldi, telefoneó a Ibbou, confinada en Túnez, para "mostrarle toda la voluntad del Estado de acompañarla, así como a todos los deportistas de élite y apoyarles en vista a que cumplan sus aspiraciones y ambiciones de destacar en las manifestaciones deportivas internacionales y honrar al emblema nacional", explicó el político en su página Facebook.

El domingo, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune ya tuiteó que "Argelia no puede permitirse perder un talento deportivo como Inès Ibbou, que es joven y que tiene toda una carrera delante en una especialidad en la que pocos argelinos han destacado", además de mostrar su "apoyo" y sus "deseos de éxito" a la tenista.

Ibbou entró en el circuito profesional femenino (WTA) a los 14 años, pese al déficit de infraestructuras tenísticas en su país y a la falta de entrenadores en el país.

La tenista, que llegó a ocupar la plaza número 23 del ránking en juniors, está relegada actualmente al puesto 620 de la clasificación WTA.

Finalista del último Abierto de Australia, Dominic Thiem se mostró contrario a la creación de un fondo de ayuda para los jugadores en mayor dificultad (Player Relief Fund), cuyos ingresos se han visto afectador por la falta de competiciones por la pandemia del COVID-19.

"Muchos jugadores no tienen este deporte por encima de todo y no viven de una manera profesional. No veo realmente por qué debería dar dinero a esos jugadores. Prefiero dar el dinero a personas u organizaciones que realmente lo necesitan", declaró Thiem en una entrevista publicada a finales de abril en el diario austríaco Kronen Zeitung.

sc-agr/mcd/pm