Ecuador supera las 2.000 muertes por coronavirus tras confirmar casos probables

QUITO, 10 mayo (Reuters) - Ecuador superó el domingo las 2.000 muertes por coronavirus luego de que unos 410 casos probables fueron confirmados como fallecidos por contagio a través de una "investigación epidemiológica", dijo el Ministerio de Salud.

El número de muertes su ubicó en 2.127, según el reporte, que registró además otros 1.515 decesos probables por el COVID-19 a nivel nacional. No obstante, el Gobierno ha reconocido que el número de fallecidos por el coronavirus sería mucho más alto que el reportado en los registros oficiales.

Los contagios sumaron el domingo 29.559 y unas 3.433 personas se han recuperado desde que el país registró el primer caso del virus a fines de febrero, añadió el reporte.

"Una vez que se ha concluido la investigación clínico-epidemiológica de 410 casos se comprobó que los decesos se produjeron por COVID-19", dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.

Los casos fueron reclasificados de "probables" a "fallecidos por COVID", explicó la entidad sanitaria.

El Ministerio de Salud ha dicho que desde la semana pasada realiza ajustes técnicos en el procesamiento de los datos, por lo que advirtió sobre variaciones en los números de contagios y muertes por la enfermedad.

La provincia de Guayas, la más golpeada por la pandemia y donde se ubica Guayaquil, registró unos 1.059 fallecidos por coronavirus, según el reporte.

El Gobierno ha dicho que aplica un procedimiento de autopsia verbal para poder transparentar las cifras de muertes en medio de la pandemia. La medida se adopta debido a que una gran parte de las muertes reportadas, especialmente en Guayaquil, no ha podido ser vinculada con el brote porque no se aplicaron pruebas o no se tuvieron los resultados antes del fallecimiento.

El Ministerio de Salud insistió el viernes en que las cifras muestran que se mantiene "una meseta con tendencia a la estabilización siempre usando la variable fecha de inicio de síntomas", por lo que el Gobierno decidió relajar paulatinamente la estricta cuarentena impuesta desde mediados de marzo.

(Reporte de José Llangarí; escrito por Alexandra Valencia; editado por Carlos Serrano)