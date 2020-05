Tratamiento malaria promocionado por Trump contra coronavirus falla otra prueba

FOTO DE ARCHIVO. Los investigadores del Centro de Investigación de Microbiología trabajan con muestras de coronavirus a medida que un ensayo comienza a ver si el tratamiento de la malaria con hidroxicloroquina puede prevenir o reducir la gravedad de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, Minnesota, EEUU. 19 de marzo de 2020. REUTERS/Craig Lassig.

Por Gene Emery

(Reuters) - El medicamento contra la malaria promocionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un "cambio de juego" en la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2 volvió a no mostrar beneficios en pacientes hospitalizados con COVID-19, según un nuevo estudio.

Si bien la investigación publicada el jueves en el New England Journal of Medicine tenía ciertas limitaciones, los médicos informaron que el uso de hidroxicloroquina no disminuyó la necesidad de asistencia respiratoria ni el riesgo de muerte de los pacientes.

"No vimos ninguna asociación entre recibir este medicamento y la probabilidad de morir o ser intubado", dijo a Reuters el doctor Neil Schluger, investigador principal, en una entrevista telefónica. "Los pacientes que recibieron el medicamento no parecían mejorar".

Entre las personas que recibieron hidroxicloroquina, el 32,3% terminó necesitando un ventilador o muriendo, en comparación con el 14,9% de los pacientes que no recibieron el medicamento.

Pero los médicos tenían más probabilidades de administrar hidroxicloroquina a pacientes más enfermos, por lo que investigadores del Hospital Presbiteriano de Nueva York y el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia ajustaron las tasas para dar cuenta de eso.

Llegaron a la conclusión de que el medicamento puede no haber lastimado a los pacientes, pero claramente no ayudó.

La hidroxicloroquina, que también se usa para tratar el lupus y la artritis reumatoide, no mostró ningún beneficio cuando se combinaron con el antibiótico azitromicina, informó el equipo de Schluger. La azitromicina sola tampoco mostró beneficio.

El mes pasado, médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos informaron que la hidroxicloroquina no ayudaba a los pacientes con COVID-19 y podría presentar un mayor riesgo de muerte.

Ese análisis de registros médicos mostró una tasa de mortalidad del 28% cuando se administró el medicamento además de los tratamientos estándar, en comparación con el 11% con la atención estándar sola.

En el último estudio, 811 pacientes recibieron hidroxicloroquina y 565 no.

Debido a que no fueron asignados al azar para recibir hidroxicloroquina o un placebo, "el estudio no debe tomarse para descartar el beneficio o el daño" del medicamento, declararon los investigadores. Los ensayos aleatorios, el estándar de oro para las pruebas de nuevas terapias, deberían continuar, agregaron.

Pero por ahora, "la pauta en nuestro hospital ha cambiado, por lo que no recomendamos administrar hidroxicloroquina a pacientes hospitalizados", dijo el doctor Schluger.

Estudios de menor alcance, incluido uno realizado en China, sugirieron que la hidroxicloroquina podría ser útil, "pero esos fueron estudios pequeños y no de buena calidad. La gente los aprovechó porque los pacientes estaban muriendo", afirmó.

Actualmente no hay tratamientos aprobados para COVID-19, aunque la semana pasada un medicamento antiviral experimental de Gilead Sciences recibió la autorización de uso de emergencia de reguladores en Estados Unidos.

(Reporte de Gene Emery en Cranston, Rhode Island; Editado en español por Janisse Huambachano)